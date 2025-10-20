1809 Снимка: Western Australia Police Force

Необичаен горящ обект бе открит в отдалечена част на австралийската пустиня, без никакви следи по земята, които да показват как е попаднал там. Полицията на Западна Австралия координира "мащабна операция", след като предметът бил намерен около 14:00 часа в събота близо до минен обект, на около 30 километра от малкия град Нюман — най-близкото населено място.

Служители на мината открили обекта все още тлеещ върху рядко използван пътен участък, а властите предполагат, че е паднал от космоса.

Сигналът до службите за спешна помощ бил подаден незабавно, а районът — бързо отцепен от властите.

Първоначалните оценки показват, че предметът е изработен от въглеродни влакна и може да представлява резервоар под налягане или част от ракета, покрит с композитни материали.

Тези предположения съвпадат с типичните характеристики на аерокосмически компоненти.

Снимки, публикувани от властите, показват обекта в пламъци върху червената пустинна почва, а други кадри — изгорялата му обвивка след като пожарът бил потушен.

"Ще бъде извършена допълнителна техническа оценка от инженери на Австралийската космическа агенция, за да се определи естеството и произходът му," се казва в изявление на институцията.

През 2023 г. друг голям фрагмент от космически отпадък бе изхвърлен на брега в Западна Австралия — на около 1000 км югозападно от Нюман.

Цилиндърът, около 2,5 метра висок и частично направен от златисто сплетен материал, беше открит на 250 км северно от град Пърт.

Според Австралийската космическа агенция тогава, той най-вероятно е произхождал от индийско ракетно изстрелване.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.