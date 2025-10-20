Необичаен горящ обект бе открит в отдалечена част на австралийската пустиня, без никакви следи по земята, които да показват как е попаднал там. Полицията на Западна Австралия координира "мащабна операция", след като предметът бил намерен около 14:00 часа в събота близо до минен обект, на около 30 километра от малкия град Нюман — най-близкото населено място.

Служители на мината открили обекта все още тлеещ върху рядко използван пътен участък, а властите предполагат, че е паднал от космоса.

Сигналът до службите за спешна помощ бил подаден незабавно, а районът — бързо отцепен от властите.

Първоначалните оценки показват, че предметът е изработен от въглеродни влакна и може да представлява резервоар под налягане или част от ракета, покрит с композитни материали.

Червеният обект, паднал от небето в Якоруда, се оказа отпадък от изкуствен спътник
Виж още Червеният обект, паднал от небето в Якоруда, се оказа отпадък от изкуствен спътник

Тези предположения съвпадат с типичните характеристики на аерокосмически компоненти.

Снимки, публикувани от властите, показват обекта в пламъци върху червената пустинна почва, а други кадри — изгорялата му обвивка след като пожарът бил потушен.

"Ще бъде извършена допълнителна техническа оценка от инженери на Австралийската космическа агенция, за да се определи естеството и произходът му," се казва в изявление на институцията.

През 2023 г. друг голям фрагмент от космически отпадък бе изхвърлен на брега в Западна Австралия — на около 1000 км югозападно от Нюман.

Цилиндърът, около 2,5 метра висок и частично направен от златисто сплетен материал, беше открит на 250 км северно от град Пърт.

Според Австралийската космическа агенция тогава, той най-вероятно е произхождал от индийско ракетно изстрелване.

 

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30133
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21476
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5425
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9057
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3844
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1860
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3697
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1833