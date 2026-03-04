Американската космически стартъп Hermeus иска да подобри легендарния рекорд по свръхзвукова скорост на Lockheed SR-71 Blackbird. Безпилотният самолет Quarterhorse Mk 2.1 излетя за първи път на 2 март 2026 г. от Spaceport America, приближавайки се към постигането на тази цел.

Още по темата

SR-71 Blackbird остава едно от най-иконичните свръхзвукови летателни средства. Построен основно от титан и със свръх мощни двигатели, самолетът лети с над 3000 км/ч. Шпионският аероплан не е свален нито веднъж, въпреки че над 4 000 ракети са изстрелвани по него в периода му на експлоатация. През 1976 г. SR-71 Blackbird се превръща официално в най-бързия самолет с реактивен двигател, достигайки 3 529,6 км/ч. Рекордът все още не е подобрен.

Hermeus има за цел да надмине това постижение с Quarterhorse, който е проектиран като предвестник на още по-амбициозния експериментален самолет Darkhorse за военни и разузнавателни приложения.

Компанията развива Quarterhorse чрез серия прототипи, като всеки е насочен към конкретна фаза на полета. Първият модел, Mk 0, бе използван само за тестове на движение по писта, следван от Mk 1, който излетя през май 2025 г. и валидира високоскоростни излитания и кацания.

Mk 2.1 извършва субзвуков първи полет над полигона White Sands Missile Range с цел проверка на системите на безпилотния самолет. След успешни тестове ще се премине към Mk 2.2, който ще се опита да пробие звуковата бариера. Този постепенен подход е стандарт в разработката на свръхзвукови самолети поради сложните аеродинамични сили, които се проявяват при преминаване от подзвукова към свръхзвукова скорост.

Quarterhorse Mk 2.1 е приблизително с размера на F-16 и е първият модел с делта-крило, оптимизирано за свръхзвукова аеродинамика. Той използва модифициран двигател Pratt & Whitney F100 с патентован охладител в приемния отвор, за да предотврати прегряване при високи скорости. За хиперзвуковия Mk 3 двигателят ще бъде заменен с комбиниран турбинен TBCC двигател Chimera на Hermeus за полети с Mach скорост и опит за подобряване на рекорда на SR-71.

"Скоростта е фундаменталното изискване за нашите полетни системи и за компанията ни," заяви А. Дж. Паплика, изпълнителен директор и основател на Hermeus. "Строим и летим със самолети по график, който отговаря на спешността на днешния свят. Днешният полет стартира критична кампания от тестове, която в крайна сметка ще ни отведе до свръхзвукови скорости, приближавайки Съединените щати към нужната им високоскоростна способност сега, а не след десетилетия."

