Пентагонът проучва възможността да изпрати пет апарата в пространството между Земята и Луната до 2029 г.

296 Снимка: NASA

Обратната страна на Луната може да се превърне в нова зона на военно съперничество между САЩ и Китай. Космическите сили на САЩ обмислят изстрелването на пет военни спътника в пространството между Земята и естествения ни спътник до 2029 г. Планът предвижда апаратите да извършват разузнавателни мисии около далечната страна на Луната.

Според изданието Air and Space Forces Magazine Пентагонът вече е изпратил запитване до компании от космическата индустрия, за да проучи възможностите за подобна мисия. В документа се посочва, че американското правителство проявява предварителен интерес към апарати, които да извършат разузнавателни полети около Луната.

Тези първи спътници могат да послужат като основа за бъдеща по-голяма групировка от апарати в т.нар. цислунарно пространство - областта между Земята и Луната. Целта на Пентагона е да намери бързо и с нисък риск решение за първоначалните мисии, което впоследствие да помогне при избора на стратегия за придобиване на по-мащабна система.

Американските военни вече говорят открито за превръщането на цислунарното пространство в "зона за военни действия". Генерал-майор Стивън Пърди от Космическите сили обяснява, че интересът на Вашингтон е свързан най-вече с плановете на Китай да изпрати астронавти на Луната до 2030 г.

Според Пърди Пекин не се подготвя просто за еднократна демонстрационна мисия, а планира продължително присъствие. Китай изгражда необходимите научноизследователски и технологични възможности, както и оперативния капацитет за осъществяване на подобни полети.

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"Това не е четири- или петгодишен научен проект. Става дума за бързо изграждане на реални способности", заявява американският генерал в края на октомври.

Засега планът е на етап проучване на възможностите на индустрията. Документът не представлява окончателно решение за изстрелването на петте спътника, но показва, че американските военни разглеждат пространството около Луната като все по-важна стратегическа област.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.