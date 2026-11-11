Апаратът на Sierra Space може да доставя около 5,5 тона товари в орбита и да връща до 1,85 тона на Земята

11522 Снимка: NASA - National Aeronautics and Space Administration/ Sierra Space

Космическият самолет Dream Chaser на Sierra Space получи важно регулаторно одобрение, което го доближава до първия му орбитален полет. Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) разреши на апарата да се връща от орбита и да каца на обикновена писта във военновъздушната база "Ванденберг" в Калифорния.

Вижте как изглежда космическият самолет Dream Chaser >> >> >>

Това е ключова стъпка за мисията на космическия самолет. Първото му изстрелване ще бъде от Флорида с ракетата Vulcan Centaur на United Launch Alliance. След изпълнението на задачата си в орбита апаратът ще навлезе обратно в земната атмосфера и ще се приземи като конвенционален самолет.

FAA е издала лиценз за експлоатация на Dream Chaser на 9 ноември, а Sierra Space потвърди новината ден по-късно. Разрешението е със срок от пет години и допуска до четири завръщания от орбита годишно. Това важи при условие, че конфигурацията на апарата и профилът на мисиите останат непроменени.

Изборът на "Ванденберг" представлява промяна в първоначалните планове на компанията. През 2024 г., по време на екологична оценка на проекта, Sierra Space посочваше като предпочитано място за кацане бившата писта за совалки на космическия център "Кенеди" във Флорида. Калифорнийската база тогава беше разглеждана като резервен вариант.

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Новото разрешение осигурява на Dream Chaser одобрена площадка за приземяване, но не определя дата за първия полет. Графикът продължава да зависи от наличността на ракетата Vulcan Centaur. Първият космически самолет от серията се казва Tenacity. Той използва конструкция с носещ корпус и сгъваеми крила. Тази конфигурация позволява апаратът да бъде побран в обтекателя на ракетата Vulcan Centaur по време на изстрелването. В орбита Dream Chaser може да превозва около 5,5 тона. Капацитетът му за връщане на Земята достига около 1,85 тона.

Това е важно предимство спрямо традиционните товарни капсули. Те обикновено се връщат с помощта на парашути и често се налага да бъдат изваждани от океана. Dream Chaser предлага различен подход, при който товарите могат да бъдат доставени директно до летищна инфраструктура.

Според Sierra Space при завръщането си апаратът подлага превозваните товари на натоварване под 1,5 пъти земното притегляне. Това може да бъде особено полезно за научни експерименти и чувствително оборудване, което изисква внимателно транспортиране след престоя си в космоса.

Компанията твърди, че Dream Chaser може да използва писти, предназначени за самолети Boeing 737. Това би осигурило значителна гъвкавост при избора на място за кацане и последващото транспортиране на товара.

Dream Chaser първоначално беше включен в програмата на НАСА за търговско снабдяване на Международната космическа станция през 2016 г. Sierra Space получи договор за разработване на космическия самолет, който трябваше да доставя товари до орбиталната лаборатория.

Поредицата от забавяния в разработката и проблеми с двигателната система обаче отложиха дебюта му. През септември 2025 г. НАСА и Sierra Space промениха споразумението си. Първоначалната демонстрационна мисия вече няма да включва скачване с Международната космическа станция.

Вместо това Tenacity ще извърши самостоятелен полет в орбита. Ако демонстрацията премине успешно, НАСА ще може да закупува бъдещи мисии за снабдяване на станцията. Sierra Space вече е осигурила и други клиенти за първия полет, включително от сферата на националната сигурност и частния сектор. През септември компанията потвърди, че те ще предоставят товари наред с тези на НАСА. Имената на клиентите и конкретното оборудване обаче не са разкрити.

Първоначално Sierra Space планираше дебютната мисия да се състои в края на 2026 г. Графикът е обвързан с наличността на Vulcan Centaur, а наближаващият край на годината оставя датата на изстрелване несигурна.

Одобрението на FAA премахва още една административна пречка пред проекта. Tenacity обаче все още се нуждае от ракета-носител и приключване на останалата подготовка, преди да извърши първия си полет и да демонстрира възможностите си за кацане на писта.

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