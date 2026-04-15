1360 Снимка: Northern District of California/ US Department of Justice

Мъж бе арестуван в Сан Франциско след предполагаем опит да подпали дома на Сам Алтман, съобщават местни медии. Заподозреният, идентифициран като Даниел Морено-Гама, е обвинен в палеж и опит за убийство. Според разследването той е хвърлил коктейл "Молотов" по жилището на технологичния предприемач рано сутринта в петък.

По-късно полицията го задържа в близост до централата на OpenAI. При обиск у него са открити пистолет, лаптоп и манифест от три части.

В манифеста му се отправят предупреждения за "екзистенциална заплаха" от изкуствения интелект. В него се твърди, че бъдещето на човечеството зависи от действията на Алтман. "Ако по някакво чудо оцелееш, приеми това като знак да се изкупиш", гласи част от текста.

Според разследващите в манифеста са били записани и имена и адреси на други шефове и инвеститори от технологичния сектор.

Заподозреният е бил член на онлайн общност, свързана с PauseAI, която настоява за временно спиране на развитието на най-мощните AI системи. От организацията заявиха, че осъждат всякакво насилие.

Няколко дни след инцидента са задържани още двама души във връзка с отделен случай на стрелба по дома на Алтман. Засега не са ясни мотивите за второто нападение.

Организацията PauseAI е основана в Холандия, с декларираната цел за постигане на глобална координация за "спиране на разработването на системи за общ изкуствен интелект (AGI), поне докато не се разбере как да се изграждат безопасно и да се държат под демократичен контрол".

На първо време PauseAI предлага създаването на международна агенция, наподобяваща Международна агенция за атомна енергия. Вместо да разследва, следи и алармира за разработката на ядрено оръжие, тя ще прави това за AI, по-умен от човека. Според организацията основният проблем е, че свръхспособният изкуствен интелект може да сметне хората за "излишна тежест".

През 2024 година PauseAI организираха протест пред централата на OpenAI в Калифорния, но миналата година нямаха особена активност.

Даниел Морено-Гама е на 20 години и е от щата Тексас. Според назначеният му служебен адвокат, мъжът страдал от аутизъм и това е било видно през предходните години.

Кадри от охранителната камера на къщата на Сам Алтман разкриват, че Даниел Морено-Гама е атакувал оградата на имението му, а не директно самата къща. Освен това той е заснет да пробва да проникне с взлом в офиса на OpenAI. Това е станало чрез опит да счупи прозорците с метално заграждение.

Именно неприкритото му поведение е привлякло вниманието на охранителите и полицията. Така той не е успял да реализира втората си атака, целяща да запали сградата. Преди своя акт Даниел Морено-Гама е изпратил манифеста си по мейл до своите бивши колеги. Мъжът е поддържал и блог в Substack.

В него от 2024 година насам Морено-Гама предупреждавал за рисковете от AI и прекалената власт върху обществото на технологичните олигарси, като Илон Мъск и Сам Алтман.

Срещу него са повдигнати обвинения за опит за увреждане и унищожаване на имущество чрез експлозиви, както и за притежание на нерегистрирано огнестрелно оръжие, като разследващите органи разглеждат случая и като потенциален акт на тероризъм заради намеренията му да наложи промени в обществената политика чрез насилие.

Според официалните данни Морено-Гама е целял физическото елиминиране на технологични лидери, което е видно от открития у него манифест с призиви за престъпления срещу инвеститори в сектора.

В случай че бъде признат за виновен, подсъдимият е заплашен от тежка присъда, която включва задължителен минимум от 5 години и максимум до 20 години лишаване от свобода за използването на експлозиви, както и допълнителни до 10 години затвор за незаконното притежание на оръжие.

