Мъж бе арестуван в Сан Франциско след предполагаем опит да подпали дома на Сам Алтман, съобщават местни медии. Заподозреният, идентифициран като Даниел Морено-Гама, е обвинен в палеж и опит за убийство. Според разследването той е хвърлил коктейл "Молотов" по жилището на технологичния предприемач рано сутринта в петък.

Изкуственият интелект

По-късно полицията го задържа в близост до централата на OpenAI. При обиск у него са открити пистолет, лаптоп и манифест от три части.

В манифеста му се отправят предупреждения за "екзистенциална заплаха" от изкуствения интелект. В него се твърди, че бъдещето на човечеството зависи от действията на Алтман. "Ако по някакво чудо оцелееш, приеми това като знак да се изкупиш", гласи част от текста.

Според разследващите в манифеста са били записани и имена и адреси на други шефове и инвеститори от технологичния сектор.

Заподозреният е бил член на онлайн общност, свързана с PauseAI, която настоява за временно спиране на развитието на най-мощните AI системи. От организацията заявиха, че осъждат всякакво насилие.

Няколко дни след инцидента са задържани още двама души във връзка с отделен случай на стрелба по дома на Алтман. Засега не са ясни мотивите за второто нападение.

Организацията PauseAI е основана в Холандия, с декларираната цел за постигане на глобална координация за "спиране на разработването на системи за общ изкуствен интелект (AGI), поне докато не се разбере как да се изграждат безопасно и да се държат под демократичен контрол".

На първо време PauseAI предлага създаването на международна агенция, наподобяваща Международна агенция за атомна енергия. Вместо да разследва, следи и алармира за разработката на ядрено оръжие, тя ще прави това за AI, по-умен от човека. Според организацията основният проблем е, че свръхспособният изкуствен интелект може да сметне хората за "излишна тежест".

Нападнаха с коктейл "Молотов" дома на шефа на OpenAI
Виж още Нападнаха с коктейл "Молотов" дома на шефа на OpenAI

През 2024 година PauseAI организираха протест пред централата на OpenAI в Калифорния, но миналата година нямаха особена активност.

Даниел Морено-Гама е на 20 години и е от щата Тексас. Според назначеният му служебен адвокат, мъжът страдал от аутизъм и това е било видно през предходните години.

Кадри от охранителната камера на къщата на Сам Алтман разкриват, че Даниел Морено-Гама е атакувал оградата на имението му, а не директно самата къща. Освен това той е заснет да пробва да проникне с взлом в офиса на OpenAI. Това е станало чрез опит да счупи прозорците с метално заграждение.

Именно неприкритото му поведение е привлякло вниманието на охранителите и полицията. Така той не е успял да реализира втората си атака, целяща да запали сградата. Преди своя акт Даниел Морено-Гама е изпратил манифеста си по мейл до своите бивши колеги. Мъжът е поддържал и блог в Substack.

В него от 2024 година насам Морено-Гама предупреждавал за рисковете от AI и прекалената власт върху обществото на технологичните олигарси, като Илон Мъск и Сам Алтман.

Срещу него са повдигнати обвинения за опит за увреждане и унищожаване на имущество чрез експлозиви, както и за притежание на нерегистрирано огнестрелно оръжие, като разследващите органи разглеждат случая и като потенциален акт на тероризъм заради намеренията му да наложи промени в обществената политика чрез насилие.

Според официалните данни Морено-Гама е целял физическото елиминиране на технологични лидери, което е видно от открития у него манифест с призиви за престъпления срещу инвеститори в сектора.

В случай че бъде признат за виновен, подсъдимият е заплашен от тежка присъда, която включва задължителен минимум от 5 години и максимум до 20 години лишаване от свобода за използването на експлозиви, както и допълнителни до 10 години затвор за незаконното притежание на оръжие.

Технологичните милиардери нямат ясен план, ако AI причини масова безработица
Виж още Технологичните милиардери нямат ясен план, ако AI причини масова безработица

ИЗБРАНО
Емил Дечев: Камионът, блокирал тунел "Витиня", е собственост на партиен активист Днес
Емил Дечев: Камионът, блокирал тунел "Витиня", е собственост на партиен активист
20202
Жени Живкова възражда "Знаме на мира", призна за развод Лайф
Жени Живкова възражда "Знаме на мира", призна за развод
28598
Шоуто бе факт: Атлетико удържа Барса за полуфинал в Шампионска лига Корнер
Шоуто бе факт: Атлетико удържа Барса за полуфинал в Шампионска лига
7051
Собственикът на Zara стана най-големият магнат на недвижими имоти в света Бизнес
Собственикът на Zara стана най-големият магнат на недвижими имоти в света
14803
Парижанин спечели картина на Пикасо за 1 млн. срещу 100 евро Impressio
Парижанин спечели картина на Пикасо за 1 млн. срещу 100 евро
2124
Авиокомпаниите спират полети, съкращават персонал и вдигат тарифи заради войната в Иран Trip
Авиокомпаниите спират полети, съкращават персонал и вдигат тарифи заради войната в Иран
4680
За закуска: Мини питки от котидж сирене Вкусотии
За закуска: Мини питки от котидж сирене
1696
Астрологичен рестарт: 17 април ще се превърне в точка, от която няма връщане назад Zodiac
Астрологичен рестарт: 17 април ще се превърне в точка, от която няма връщане назад
6522
Прах от Африка отново ще достигне Гърция днес Времето
Прах от Африка отново ще достигне Гърция днес
246