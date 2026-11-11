Американското разузнаване подозира, че бизнесдамата е била вербувана от Китай, за да събира информация за Nvidia

3116 Снимка: АР/БТА

Алис Хуанг, известна още като Хуанг Ле, е китайска бизнесдама и бивш ръководител в сингапурската компания за изчисления с изкуствен интелект Megaspeed International. Името ѝ се оказа в центъра на скандал около основателя и главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг. Американски представители смятат, че тя може да е била вербувана от китайските разузнавателни служби, за да събира информация за технологичния гигант. Пекин категорично отхвърля обвиненията. Според твърденията ръзката на Дженсън Хуанг с Алис Хуанг е помогнала за доставянето на чипове на Nvidia на стойност поне 7,5 милиарда долара в Китай. Междувременно стана ясно, че американският държавен секретар Марко Рубио по-рано е информирал президента Доналд Тръмп за отношенията между двамата.

Дженсън Хуанг призна, че е имал извънбрачна връзка, без да назовава жената. Междувременно бордът на Nvidia започна независимо разследване. Компанията заяви, че няма основания да смята, че са компрометирани нейни търговски тайни или националната сигурност на САЩ.

Скандалът доведе до спад от около 190 милиарда долара в пазарната капитализация на Nvidia само за един ден. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че и ФБР разследва случая. По думите му Хуанг е заявил, че не е знаел за предполагаемите връзки на жената с китайското разузнаване.

През март 2023 г. Алис Хуанг поема управлението на Megaspeed International. Компанията е регистрирана в Сингапур през 2015 г., а през 2023 г. преминава през няколко промени в собствеността. Хуанг се оттегля от официалната си позиция на регистриран директор през ноември същата година.

Megaspeed се представя като голям облачен партньор на Nvidia за Азиатско-тихоокеанския регион. Компанията има присъствие в Сингапур, Индонезия и Малайзия. През последните години компанията е закупила продукти на Nvidia за милиарди долари. Тя е изцяло собственост на регистрираната в Сингапур Swiftdata, чиято основна дейност е предоставянето на хостинг услуги извън традиционните центрове за данни.

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През юни 2024 г. Дженсън Хуанг и Алис Хуанг са заснети заедно на вечеря по време на технологичното изложение Computex в Тайпе. През май 2025 г. двамата отново са заснети на вечеря в тайванската столица. Според анализ на кадри от Agence France-Presse ръководителят на Nvidia е прегърнал жената, която го е целунала по дясната буза.

Междувременно американското министерство на търговията започва разследване на Megaspeed още в края на 2024 г. Властите проверяват дали компанията е отклонявала хардуер на Nvidia към Китай в нарушение на американските ограничения за износ на модерни полупроводници. Информацията за разследването става публична през октомври 2025 г.

На 29 октомври 2026 г. The New York Times съобщава, че американското разузнаване подозира Алис Хуанг в сътрудничество с китайските служби. Според публикацията президентът Доналд Тръмп е бил информиран за случая, но не е предприел действия.

Ден по-късно The Wall Street Journal публикува допълнителни твърдения, че жената може да е предавала информация на Пекин. Това повдига въпроси за достъпа на Дженсън Хуанг до чувствителни данни и влиянието му върху американската политика за износ на чипове.

Китайското външно министерство определя обвиненията като "неоснователни". Сингапур също отхвърля твърденията, че местните власти са разследвали предполагаеми шпионски връзки на Алис Хуанг или отношенията ѝ с шефа на Nvidia. Министерството на вътрешните работи на страната обаче потвърждава, че разследването срещу Megaspeed продължава.

В началото на ноември трима републикански конгресмени настояват за закрит брифинг с Дженсън Хуанг. Те искат обяснения за контактите му с бизнесдамата и мерките на Nvidia срещу опити за проникване на чужди разузнавателни служби.

От компанията отговарят, че срещите с клиенти са част от работата на всеки главен изпълнителен директор. "Дженсън разговаря с хиляди ръководители на клиентски компании всяка година", заявяват от Nvidia.

На 8 ноември Хуанг признава пред служителите си, че е бил неверен на съпругата си, и се извинява на семейството и колегите си. В същия период бордът на Nvidia обявява независимо разследване с участието на външни юристи.

На 9 ноември Nvidia и Дженсън Хуанг са изправени пред колективен иск от акционери във федерален съд в Сан Хосе, Калифорния. Ищците обвиняват компанията и ръководителя ѝ, че са подвели инвеститорите, като не са разкрили връзката му с Алис Хуанг и свързаните с нея рискове за сигурността.

В същия ден Доналд Тръмп защитава ръководителя на Nvidia и заявява, че той не е знаел за предполагаемата шпионска дейност на жената. Китайското външно министерство отново отхвърля обвиненията.

Междувременно американски медии съобщават, че министерството на търговията е прекратило гражданското си разследване срещу Megaspeed, след като главният юрисконсулт на Nvidia се е свързал с ведомството. Впоследствие случаят е поет от министерството на правосъдието.

Разследването трябва да изясни дали Алис Хуанг действително е работила за китайските служби, каква информация е могла да получи и дали отношенията ѝ с Дженсън Хуанг са създали риск за Nvidia и американската технологична индустрия.

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