Бащата на съвременния изкуствен интелект предупреждава, че човечеството се приближава към момент на сериозна технологична катастрофа

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"Все още не сме имали Чернобил. Ще го имаме и може би тогава хората ще се вразумят." С тези думи Джефри Хинтън, един от пионерите в развитието на изкуствения интелект, предупреди за опасностите от създаването на все по-мощни AI системи.

В интервю за журналистката Сиобан Кенеди от Channel 4 News ученият сравни инцидента с AI в платформата Hugging Face с ядрената авария в американската електроцентрала Три Майл Айлънд от 1979 г. Според него това е само предупреждение за много по-сериозна катастрофа, която тепърва предстои.

Хинтън получи Нобелова награда за физика през 2024 г. за пионерската си работа в областта на машинното обучение и невронните мрежи. Той отдавна предупреждава, че развитието на изкуствения интелект може да излезе извън човешкия контрол.

Според учения има "значителен шанс" свръхинтелигентен AI да се обърне срещу човечеството. Той смята, че технологичните компании не отделят достатъчно усилия за проучване на начините, по които хората биха могли да съществуват безопасно с подобни системи.

Хинтън приветства факта, че Anthropic открито говори за рисковете от собствените си технологии. Той обаче не приема аргумента, че разработването на все по-мощен AI трябва да продължи, за да не бъде Запада изпреварен от Китай.

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Самият учен подкрепя забавянето на технологичната надпревара. Според него човечеството се приближава към важен етап, наречен рекурсивно самоусъвършенстване. При него AI системите ще могат самостоятелно да създават следващи версии на собствените си модели, без човешка намеса.

Това може да ускори развитието им и да доведе до появата на интелект, който превъзхожда човешкия във всички области. Хинтън смята, че преминаването към този етап не трябва да става без строги правила и надеждни механизми за безопасност.

"Ако ни възприема като пречка за постигането на собствените си цели, това ще бъде сериозен проблем. То лесно би могло да се отърве от нас", предупреди той.

Ученият посочва няколко възможни сценария. Свръхинтелигентен AI би могъл да разработи нови вируси, подобни на причинителя на COVID-19, или да получи достъп до системи за управление на ядрени оръжия. Според Хинтън решението е AI системите да бъдат обучавани да проявяват добро поведение, вместо да преследват поставените цели на всяка цена.

"Създаваме извънземни същества. Големите компании се фокусират върху това как да ги направят по-интелигентни и все по-решителни в постигането на целите, които сами са си поставили. Това не е нещо, с което искаме да споделяме планетата", заяви той.

Джефри Хинтън е един от най-големите пионери в изкуствения интелект. През 2012 година той постига значителен пробив в развитието на невронните мрежи. Това се превръща в основата на съвременния изкуствен интелект и му носи десетилетие на престижна позиция в Google. През това време той е награждаван многократно и се сдобива с прякора "кръстникът на AI". Притесненията на учения обаче го карат да напусне Google. Хинтън предупреждава за опасните последици от технологията и публично съжалява за постиженията си.

Предупрежденията идват на фона на огромните инвестиции в AI индустрията. Anthropic, създателят на чатбота Claude, привлича сериозен интерес от инвеститорите, въпреки че все още не е излязла на нетна печалба. Компанията планира инфраструктурни инвестиции за около 1 трилион долара.

Междувременно опасенията от спекулативен балон се засилват. Инвеститорите продължават да влагат огромни средства в сектора, въпреки несигурността около бъдещото развитие на технологията и рисковете, за които предупреждават дори нейните създатели.

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