Около 40% от работните места в глобален мащаб ще бъдат повлияни от изкуствения интелект, като най-сериозен риск има за позициите на входно ниво. Това заяви управляващият директор на Международният валутен фонд Кристалина Георгиева в интервю за NDTV, сравнявайки трансформацията с "цунами, което удря пазара на труда". Същата фраза използва тя и при реч от преди месец.

Изкуственият интелект

Позовавайки се на изследвания на фонда, Кристалина Георгиева посочи, че в развитите икономики делът на засегнатите работни места може да достигне 60%, докато за Индия се очаква около 26%. Тези данни подчертават необходимостта от активни политики за подготовка на населението за икономика, доминирана от изкуствен интелект.

Според Георгиева именно стартовите позиции - често заемани от млади хора и наскоро завършили - са най-лесни за автоматизация. Това създава риск младите специалисти да срещнат сериозни затруднения при навлизането си на пазара на труда. "Изоставаме в политиките, които трябва да подготвят хората за трансформацията, която вече е тук", предупреди тя.

В същото време шефът на МВФ вижда и значителен потенциал. Ако бъде управляван правилно, преходът към AI може да повишава БВП на Индия с около 0,7% годишно, което би ускорило постигането на дългосрочните цели за растеж.

Според Кристалина Георгиева е необходима промяна на образователната система, която да се насочи от усвояването на конкретни умения към способността за постоянно учене и адаптация. В епохата на AI гъвкавостта и готовността за преквалификация ще бъдат решаващи за ограничаване на социалните ефекти от автоматизацията.

"Не сме безсилни", подчерта Георгиева. "С правилните политики и международно сътрудничество можем да управляваме прехода." В противен случай обаче технологичната вълна рискува да задълбочи неравенствата и да постави под натиск младите поколения още в началото на кариерния им път.

Преди месец Георгиева отбеляза, че в развитите държави приблизително едно на десет работни места вече е "подобрено" чрез използване на AI, което често води до по-висока производителност.

