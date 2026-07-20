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Носителят на "Оскар" Кристофър Нолан сравни изкуствения интелект с троянски кон, но според него този път опасността е очевидна за всички. Режисьорът заяви, че обществото, особено младите хора, проявява необичайно силен скептицизъм към технологията, предава TechCrunch.

Коментарът идва по време на интервю за YouTube канала HugoDécrypte, докато новият филм на Нолан "Одисея" се радва на силен успех в киносалоните.

Водещият Юго Травер припомни легендата за Троянския кон, която играе важна роля във филма, и попита дали изкуственият интелект не представлява подобен подарък - технология, която хората приемат в ежедневието си, преди да се превърне в нещо по-опасно.

Нолан се засмя и отговори: "Мисля, че изкуственият интелект е троянски кон, за който всички знаят, че гърците са вътре."

По-късно той допълни: "Това е прозрачен кон, направен от стъкло."

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Според режисьора никоя друга технология не се е развивала толкова бързо и едновременно с това не е срещала толкова силно обществено недоверие.

"Никога не съм виждал технология, която да напредва толкова бързо и същевременно да бъде толкова категорично отхвърляна от обществото. Подозрителността към нея е изключително силна, особено сред младите хора", каза той.

Нолан посочи като пример реакцията към генерираните с AI видеа, които много млади потребители определят като "AI slop" - термин, използван за нискокачествено съдържание, създадено с изкуствен интелект.

Според него подобен скептицизъм е напълно оправдан.

"Това е много здравословен скептицизъм. Технологиите винаги ни носят големи възможности, но към тях трябва да се подхожда критично. Също така трябва да сме скептични към мотивите на хората, които ни ги предлагат. Само така можем да извлечем най-доброто от една нова технология, вместо сляпо да вярваме, че всичко ще бъде прекрасно."

Режисьорът не уточни какви конкретни рискове вижда в развитието на AI, но темата остава една от най-обсъжданите в Холивуд. Именно използването на генеративен изкуствен интелект беше сред основните причини за стачките на сценаристите и актьорите през 2023 г.

Като президент на Гилдията на режисьорите на Америка Нолан участва и в преговорите, довели до включването на защити срещу използването на генеративен AI в последния колективен трудов договор.

Режисьорът отдавна е известен със скептичното си отношение към някои нови технологии. Той предпочита снимането на филмова лента пред цифровите камери, а "Одисея" е първият пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX филмова лента и IMAX камери.

В интервю за The New York Times Нолан наскоро заяви, че не се определя като противник на технологиите.

"Смятам себе си за технологичен скептик", каза той.

По думите му новите технологии често се налагат за сметка на решения, които все още са напълно жизнеспособни.

"Постоянно използвам нови технологии, но те често се продават за сметка на системи, които все още имат своето място. Това се случи и в моята индустрия. Почти загубихме филмовата лента."

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