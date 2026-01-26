Саудитски правозащитник, който обвинява Саудитска Арабия, че го е атакувала с шпионски софтуер и е организирала нападение срещу него на улицата в Лондон, получи обезщетение в размер на малко над 3 милиона паунда (3,457 милиона евро) от Висшия съд в Лондон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ганъм ал Масарир, чиито видеа в YouTube с критики към саудитското правителство са били гледани милиони пъти, заведе дело срещу Саудитска Арабия през 2019 г. Според него кралството е използвало израелския шпионски софтуер "Пегас", за да хакне мобилните му телефони през юни 2018 г.

Ал Масарир, известен още като Ганем ал-Осари, е бил нападнат в Лондон през август 2018 г. от двама мъже, които го попитали кой е той, че да говори за управляващото саудитско семейство Ал Сауд, твърдят адвокатите му.

45-годишният мъж, който живее в Великобритания от 2003 г. и е получил убежище, заяви, че откритието, че е бил хакнат, му е причинило тежка депресия и е сложило край на доходната му работа по създаването на съдържание за YouTube.

Саудитска Арабия се опита да отхвърли иска му, като се позова на държавния имунитет, но аргументът ѝ беше отхвърлен от Висшия съд през 2022 г. Кралството не взе участие в съдебния процес, след като Апелативният съд отхвърли този аргумент. Съдия Пушпиндер Саини присъди на Ал Масарир общо малко над три милиона лири, включително близо 2,6 милиона лири за покриване на загубите, свързани с пропуснатите приходи от YouTube. Според решението на съдията е вероятно телефоните на Ал Масарири да са били хакнати с "Пегас", който се продава само на държави, като това вероятно е било дело на саудитски агенти или лица, действащи от името на държавата.

Освен това съдия Саини смята, че е вероятно Рияд да стои зад нападението срещу Ал Масарир, като се позовава на "явния интерес и мотивация да спре публичните му критики към саудитското правителство".

Съдията взе решение в полза на правозащитника без процес, като заяви, че Саудитска Арабия "изглежда е взела обмислено решение да пренебрегне този процес".

Засега няма коментар от саудитското посолство в Лондон.

