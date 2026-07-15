Анализаторите очакват най-сериозният удар да бъде върху бюджетните и средния клас, а общите продажби на смартфони и компютри да се свият с 200 млн. устройства

717 Снимка: Стоян Гогов/Midjourney

2026 година се очертава като една от най-трудните за пазара на смартфони и персонални компютри през последното десетилетие. Основната причина е продължаващият недостиг на памет, който вече води до сериозно повишение на производствените разходи и принуждава компаниите да прехвърлят част от тях върху крайните потребители.

Според прогнозите на IDC средната продажна цена на смартфон през тази година ще се увеличи с цели 94 долара и ще достигне приблизително 550 долара.

Поскъпването вече се усеща на редица пазари. В Япония например средната цена на смартфон, продаван онлайн през първата половина на годината, е нараснала с около 25% спрямо 2024 г. Натискът не засяга само мобилните устройства.

Apple вече увеличи цените на част от своите компютри и таблети, а японската марка Vaio още през април обяви по-високи цени както за корпоративните, така и за потребителските си модели. Производителите посочват, че дори най-базовите конфигурации с по-малък обем памет са поскъпнали с около 100 долара.

Основният фактор зад тази тенденция е огромното търсене на DRAM и други видове памет от центровете за данни и системите с изкуствен интелект. По данни на Morgan Stanley цената на DRAM е нараснала повече от шест пъти в рамките на последната година. Производителите на компоненти насочват значителна част от капацитета си към по-доходоносни продукти за сървъри и AI инфраструктура, което допълнително ограничава количествата, достъпни за смартфони, лаптопи и игрови конзоли.

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IDC прогнозира, че общите продажби на смартфони и персонални компютри през 2026 г. ще намалеят с около 200 млн. броя и ще достигнат 1,34 млрд. устройства. Най-сериозно засегнат ще бъде пазарът на смартфони, където се очаква спад от 14%. Натискът ще бъде особено силен при моделите от ниския и средния ценови сегмент, тъй като техните производители разполагат с по-малки маржове и по-трудно могат да компенсират поскъпването на компонентите. Анализаторите очакват средната цена на смартфон да продължи да расте и през следващата година с още около 23 долара.

Проблемите вече се усещат и при сървърното оборудване, въпреки че този сектор поглъща голяма част от наличните количества памет. Японската компания NEC признава, че в момента не може да планира производството си за период, по-дълъг от два месеца. При някои клиенти забавянията на доставките достигат няколко месеца, което показва, че кризата не е ограничена само до потребителската електроника и може да засегне цялата технологична индустрия.

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