Системата на Diraq работи до обикновени сървъри, а през 2027 г. се планира разширяването ѝ от 8 на 256 кубита

604 Снимка: Diraq

Австралийската компания Diraq обяви, че е инсталирала първия в света квантов компютър със силициеви спинови кубити в действащ търговски център за данни. Осемкубитовата система вече работи в обект на Equinix в Сидни, непосредствено до конвенционални сървъри. Целта е да се провери на практика как квантовото оборудване може да бъде интегрирано в съществуващата изчислителна инфраструктура, без изграждането на отделен специализиран обект. През 2027 г. компанията планира да увеличи броя на кубитите до 256, като според нея това няма да изисква подмяна на цялата обслужваща инфраструктура.

Технологията на Diraq използва спиновите състояния на електроните в силиций за представяне и обработване на квантова информация. Съществено предимство е възможността процесорите да се произвеждат чрез CMOS технологии, използвани и за обикновени полупроводникови чипове. Това позволява да се използват вече разработени производствени процеси, но не премахва всички технически препятствия пред увеличаването на броя на кубитите. Компанията предвижда бъдещите модернизации да наподобяват обновяването на класически компютър — чрез смяна на квантовия процесор, при запазване на основната инфраструктура около него.

Инсталацията в Сидни заема приблизително 15,8 квадратни метра и консумира под 20 киловата електроенергия. Криогенното охлаждане и управляващата електроника са включени в самия комплекс, което позволява разполагането му в центъра за данни без отделна специализирана охладителна инфраструктура. Системата е проектирана да работи в близост до стандартно сървърно оборудване и да взаимодейства с класически процесори и графични ускорители. Така ще могат да се изследват хибридни изчисления, при които квантовият компютър и традиционните машини изпълняват различни части от една обща задача.

Засега постижението е свързано основно с внедряването на квантов хардуер в търговска среда, а не с демонстриране на практическо квантово превъзходство. Diraq оценява потреблението на бъдеща своя система с практическа полезност на около 300 киловата. Според компанията това би било приблизително една трета от енергията, необходима на конкурентни квантови платформи. Тази прогноза е част от аргументите ѝ в полза на силициевите спинови кубити, но се отнася за бъдещо оборудване, а не за възможностите на сегашната осемкубитова инсталация.

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Паралелно Diraq представи доклада "Quantum at Work", посветен на потенциалното приложение на квантовите изчисления при разработването на лекарства. Според използвания модел повишаване на успеваемостта на клиничните изпитвания с 10% би могло да намали разходите за създаването на един медикамент с около 600 млн. долара. В мащабите на САЩ компанията допуска възможност за до 25 допълнителни лекарства годишно чрез ограничаване на неуспешните разработки. Това обаче са прогнозни сценарии за бъдещи квантови системи, а не резултати, постигнати от компютъра в Сидни.

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