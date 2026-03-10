Масовото навлизане на технологията би било много лоша новина за милионите фермери, които днес разчитат на отглеждането на какао за препитание

188 Снимка: Unsplash

Компании от хранителната индустрия разработват нов метод за производство на шоколад чрез лабораторно отглеждане на какаови клетки. Идеята е да се създаде алтернатива на традиционното земеделско производство, което днес е концентрирано основно в тропическите региони около екватора.

Проектът се реализира чрез партньорство между белгийския производител на хранителни съставки Puratos и американския стартъп California Cultured. Двете компании обявиха, че работят по създаването на търговско производство на шоколад от лабораторно отгледано какао до края на 2026 година.

Технологията използва клетки, извлечени от какаови растения с желани вкусови характеристики. След като бъдат взети проби, клетките се култивират в хранителна среда в специални биореактори, където се размножават до количество, достатъчно за производството на шоколад.

"Ние директно отглеждаме тъканта, която по-късно се превръща в шоколад", обяснява главният изпълнителен директор на California Cultured Алън Пърлстийн. По думите му самият процес на растеж може да отнеме дни вместо месеци, какъвто е случаят при традиционното отглеждане на какаови зърна.

Разработването на индустриална производствена линия обаче е значително по-сложно. Според информация на CNBC изграждането на стабилен производствен процес може да отнеме между шест месеца и три години.

Подобни проекти се появяват на фона на нарастващ натиск върху световната шоколадова индустрия. Днес голяма част от какаото се произвежда в Западна Африка, където често се повдигат въпроси за условията на труд и устойчивостта на производството.

Освен това секторът е изправен и пред климатични рискове. Лошата реколта през 2023 година показа колко уязвима е веригата за доставки на какао, което според Puratos налага търсенето на нови технологии.

Преди лабораторното какао да достигне до пазара обаче трябва да бъдат преодолени няколко сериозни препятствия. Едно от тях е регулаторното одобрение. От 2024 година California Cultured се опитва да получи разрешение от Американската администрация по храните и лекарствата, като продуктът трябва да получи статут "Generally Recognized as Safe" - или признат за безопасен.

Другите предизвикателства са приемането от страна на потребителите и високата цена на производството. Засега лабораторно произведеният шоколад все още е значително по-скъп от традиционния, основно заради ограничените производствени мащаби.

Ако технологията стане икономически жизнеспособна, тя може да има сериозно влияние върху глобалния пазар на шоколад, който се оценява на около 123 милиарда долара. Въпросът обаче остава как подобна промяна би се отразила на милионите фермери, които днес разчитат на отглеждането на какао за препитание.

