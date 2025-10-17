Тоталният надзор щял да принуди хората да са "най-добрата версия на себе си", твърди милиардерът

4258 Снимка: Getty Images

Преди година съоснователят и председател на Oracle, Лари Елисън, описа бъдеще, в което всеки един човек на планетата ще бъдат под постоянно наблюдение. По думите му AI ще записва ежедневието ни без прекъсване. Оказва се, че той е в сила да сбъдне своята визия, пише Fortune.

На среща с финансови анализатори на Oracle през септември миналата година, той прогнозира, че изкуственият интелект ще помага за обработката на огромните количества видео, заснемани от камери на автомобили, входни врати, охранителни системи и полицейски униформи.

"Ще имаме надзор," каза Елисън. "Всеки полицай ще бъде наблюдаван по всяко време, и ако възникне проблем, изкуственият интелект ще го докладва на съответния човек. Гражданите ще се държат най-добре, защото ние постоянно записваме и съобщаваме всичко, което се случва."

Тези думи придобиват ново значение сега, когато неговата компания се превърна в основен играч в индустрията на изкуствения интелект и е на път да изиграе ключова роля в сделката за американските операции на TikTok — една от най-популярните социални мрежи в САЩ.

Oracle не просто ще придобие контрол, а ще може да управлява алгоритъма на TikTok.

Компанията вече е доставчик на инфраструктура за изкуствен интелект и по-рано този месец изненада "Уолстрийт", след като подписа сделка на стойност 300 милиарда долара с OpenAI, която ще закупува изчислителна мощност за около пет години — една от най-големите облачни сделки в историята.

По-рано тази седмица OpenAI подписа споразумения със SoftBank и Oracle за изграждане на нови центрове за данни в рамките на грандиозния проект Stargate.

В последното обявяване на тримесечните си резултати, ръководството на Oracle прогнозира приходи от 455 милиарда долара по договори — ръст от 359% спрямо предходната година. Изпълнителният директор Сафра Катц разкри, че компанията е спечелила три големи нови клиента през това тримесечие.

Президентът Доналд Тръмп подписа в четвъртък следобед изпълнителна заповед, която отваря пътя за прехвърляне на TikTok под американски контрол. Структурата на собствеността все още се финализира, но Тръмп заяви, че Oracle и Елисън ще играят "голяма роля" в управлението на приложението, докато медиен магнат Рупърт Мърдок и компютърният милиардер Майкъл Дел ще участват в борда на директорите. Тръмп намекна, че още трима инвеститори от най-висок клас също са част от групата.

И като казахме медиен магнат. Лари Елисън и неговият син притежават холивудските студиа Paramount и Annapurna Pictures, както и всички медии под шапката на CBS. Развлекателно-новинарският им конгломерат тепърва ще се разраства.

Какъв е финалният резултат?

Лари Елисън изгражда инфраструктурата на OpenAI и е основният двигател в развитието на американския изкуствен интелект. Той контролира медии и филмови студиа. А от съвсем скоро ще управлява и алгоритъма на най-използваната от младите американци социална мрежа. Ако в тази комбинация добавим и плановете на OpenAI да пуснат устройство, което "постоянно да наблюдава потребителите си", то Лари Елисън е на път да постигне мечтата си за AI, който да наблюдава всеки.

