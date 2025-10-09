Лазери и дронове пазят кокошките в Япония от хищници
Целта е да се предотврати разпространението на болести и щети по стопанствата, причинени от хищници и диви птици
Японската компания NTT e-Drone Technology Company Ltd разработи автоматизирана система, съчетаваща лазери и дронове, предназначена да прогонва диви птици и животни от птицеферми.
Системата е създадена в отговор на масово огнище на птичи грип в префектура Чиба, където през януари бяха умъртвени около пет милиона кокошки и пилета, включително 3,3 милиона само в региона.
Дронът, оборудван с лазерна мрежа, автоматично открива и отблъсква нежелани животни чрез светлинни сигнали в червено и зелено. Целта е да се предотврати разпространението на болести и щети по стопанствата, причинени от хищници и диви птици.
Технологията се разглежда като по-безопасна и екологична алтернатива на традиционните методи за защита на фермите, които включват химически репеленти, мрежи и кучета-пазачи. Подобни химикали често замърсяват хранителната верига, както показва случай в Калифорния, където диви глигани били отровени с дифацинон.
Проектът е реализиран в партньорство с местното правителство на Чиба, което обмисля официалното му въвеждане. Ако бъде одобрен, фермерите ще получат държавни субсидии за внедряване на дроновете, с цел да се намали рискът от бъдещи епидемии и да се подобри биосигурността в сектора.