6614 Снимка: PAL-V

Нидерландската компания PAL-V получи европейско одобрение за организацията, която ще произвежда нейния летящ автомобил Liberty. Решението премахва важна регулаторна пречка пред производството. Самият летателен апарат все още трябва да премине през окончателната процедура за авиационна сертификация, но очакванията са PAL-V Liberty да полети през 2028 г.

Вижте как изглежда PAL-V Liberty >> >> >>

Одобрението е European Production Organisation Approval (POA) и потвърждава, че PAL-V разполага с необходимата организационна структура, производствени процеси и система за контрол на качеството. Те трябва да гарантират, че произвежданите въздухоплавателни средства отговарят на одобрената конструкция и изискванията за летателна годност.

Получаването на POA позволява на PAL-V да извършва производство на авиационна продукция в съответствие с правилата на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA). Това обаче не означава, че Liberty вече може да бъде доставян на клиенти като сертифициран летателен апарат. Компанията трябва първо да завърши сертификацията на самия модел.

Liberty е проектиран да може да се движи по пътищата като автомобил и да се използва като въздухоплавателно средство. PAL-V определя новото одобрение като първото европейско одобрение за производствена организация, получено от компания в сегмента на летящите автомобили и Advanced Air Mobility.

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"Получаването на POA е важен етап за PAL-V. То потвърждава, че не само сме разработили новаторска платформа за FlyDrive продуктите, но и сме изградили организация на световно ниво, способна да разработва, сертифицира и произвежда летателно годни продукти", заявява основателят и главен изпълнителен директор на PAL-V Роберт Дингемансе.

Компанията вече има разрешение да произвежда Liberty като пътно превозно средство. През 2025 г. тя получи и т.нар. No Technical Objection от EASA като част от процедурата за авиационна сертификация.

Следващата основна регулаторна стъпка е типова сертификация на самия Liberty. При нея се проверява дали конкретната конструкция на летателния апарат отговаря на приложимите авиационни изисквания за сертификация.

"След приключването на типовата сертификация и изпълнението на всички регулаторни изисквания PAL-V ще може да доставя сертифицирани летателни апарати на клиентите и да започне търговска експлоатация", допълва Дингемансе.

Интересът към Liberty вече е значителен. PAL-V твърди, че има резервации и ангажименти за около 250 машини. Това съответства на приблизително три години планирано производство.

Настоящото производствено съоръжение на компанията в Нидерландия е проектирано за капацитет до 100 превозни средства годишно. PAL-V планира постепенно да увеличава производството и предвижда изграждането на допълнителни производствени мощности в други региони при нарастване на търсенето.

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