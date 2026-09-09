Международен екип от изследователи предлага нова теоретична рамка за влиянието на езиковите модели върху човешкото мислене

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Широкото използване на генеративния изкуствен интелект може да промени начина, по който хората мислят и решават проблеми. Международен екип от изследователи предлага нова концепция, според която големите езикови модели (LLM) могат да се държат като своеобразни "когнитивни вируси".

Важно е да се уточни, че това не означава, че изкуственият интелект буквално заразява хората. Става дума за теоретична рамка, представена в научна работа, която все още не е преминала рецензиране.

Авторите разглеждат начина, по който системи като ChatGPT на OpenAI и Claude на Anthropic се разпространяват сред обществото. Според тях основният двигател е полезността на тези инструменти. Колкото повече задачи могат да изпълняват, толкова повече хора започват да разчитат на тях.

"Тук въвеждаме идеята за големите езикови модели като когнитивни вируси", пишат изследователите. Според тях това са технологии, които се предават културно. Разпространението им се насърчава от тяхната полезност, но същевременно може да увеличава зависимостта от тях чрез прехвърляне на когнитивни задачи.

Хората отдавна прехвърлят част от умствената си работа към външни инструменти. Езикът, писмеността, институциите и различните технологии са позволили на човечеството да съхранява и предава знания извън индивидуалния човешки ум.

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Според изследователите изкуственият интелект представлява нов етап в този процес. За разлика от традиционните инструменти, AI системите могат активно да извършват част от самата когнитивна работа.

"По-общо казано, хората винаги са изнасяли части от познанието си към езика, писмеността, институциите и технологиите", посочват авторите. Според тях този процес е двигател на бързите културни промени. С големите езикови модели обаче външният инструмент става все по-активен и способен да действа самостоятелно.

Това създава и потенциален проблем. Ако човек постоянно оставя AI да пише, анализира, изчислява и решава проблеми вместо него, той може постепенно да намали собственото си участие в тези процеси.

Авторите виждат и социално измерение на проблема. Използването на AI не се разпространява само чрез личния избор на отделния човек. Хората научават за новите инструменти от други хора и започват да ги използват в ежедневието си.

Това според изследователите има "компонент, подобен на заразяване". Колкото повече хора използват AI, толкова по-нормално и необходимо изглежда използването му и за останалите.

Така може да се създаде самоподсилващ се процес. Зависимостта от AI води до повече прехвърляне на когнитивни задачи. Това от своя страна може да намали практиката на самостоятелно мислене и да увеличи зависимостта от AI.

"Загубата на автономност се самоподсилва и населението може бързо да се придвижи към състояние на много по-силно когнитивно прехвърляне и по-ниска когнитивна компетентност", предупреждават изследователите.

Те не твърдят, че всеки човек, който използва ChatGPT или друг езиков модел, ще стане по-малко способен. Основната им теза е, че масовото и некритично използване на тези системи може да промени колективните навици за решаване на проблеми.

Според авторите решението не е хората да спрат да използват изкуствен интелект. Вместо това трябва да се запазят практиките, които поддържат активното човешко мислене.

Те наричат този подход "когнитивна имунизация".

"На ниво население имунизацията не означава предотвратяване на контакта с AI", пишат учените. Според тях е необходимо да се запазят практики и институции, които поддържат човешкото познание активно.

Сред тях са решаването на задачи без помощта на AI, проверката на получената информация, критичните дискусии, периодите без използване на AI и запазването на умения, които не зависят от подобни системи.

Особено значение авторите отдават на образованието. Според тях учебните модели трябва да използват AI като инструмент, който подпомага мисловния процес, а не като система, която извършва цялата задача вместо ученика или студента.

Концепцията за "когнитивния вирус" поставя по-широк въпрос за бъдещето на генеративния AI. Технологията може да увеличи човешките способности, но прекомерното ѝ използване може да промени и самите навици, чрез които хората придобиват знания и решават проблеми.

Все пак е важно да уточним, че засега това остава хипотеза, която трябва да бъде проверена с допълнителни изследвания. Самата научна работа все още не е рецензирана. Въпреки това теорията на учените поставя някои важни въпроси и не бива да бъде пренебрегвана. Вече има доказателства, че прекомерната употреба на AI променя начина на мислене на хората.

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