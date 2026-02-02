707 Снимка: USAF

Американската корпорация Lockheed Martin направи публично признание за оперативното използване на един от най-секретните безпилотни апарати на САЩ - RQ-170 Sentinel. Потвърждението се отнася до участието на дрона в неотдавнашната операция по задържането на венецуелския лидер Николас Мадуро, известна под името Operation Absolute Resolve.

По време на тримесечен отчет пред инвеститори главният изпълнителен директор на Lockheed Martin Джим Тайклет заяви, че операцията е включвала използването на изтребители F-35 и F-22, стелт дронове RQ-170 Sentinel и хеликоптери Sikorsky Black Hawk, които са изиграли ключова роля за успеха на мисията и безопасното завръщане на американските военнослужещи. Подобно директно споменаване на Sentinel в реална бойна операция е изключително рядко.

Още след приключването на операцията на 3 януари в публичното пространство се появиха видеокадри, показващи най-малко един, а вероятно и два дрона RQ-170, кацащи в бившата военноморска база "Рузвелт Роудс" в Пуерто Рико. Базата е използвана като ключов логистичен център по време на операцията, което допълнително подкрепи предположенията за участие на Sentinel.

Американските военни впоследствие потвърдиха използването на F-35, F-22 и хеликоптери Black Hawk от елитния 160-и авиационен полк за специални операции (Night Stalkers), но без да назовават конкретен тип дрон. Допълнителни въпроси бяха породени още през декември 2025 г., когато изтрит по-късно пост в X (бивш Twitter) на Air Forces Southern показа нашивка със силует на RQ-170 и емблема на 432-ро авиокрило.

Известно е, че Sentinel се експлоатира единствено от 30-а и 44-а разузнавателни ескадрили, базирани в авиобаза "Крийч", Невада. Според различни оценки Военновъздушните сили на САЩ разполагат с между 20 и 30 такива дрона.

Официални подробности за задачите на RQ-170 в Operation Absolute Resolve не бяха разкрити. Според специализираното издание The War Zone (TWZ) обаче мисията напълно съответства на предназначението на дрона. Sentinel е оптимизиран за дългосрочно, дискретно разузнаване в силно защитени въздушни пространства.

Another footage of U.S. RQ-170 stealth drone returning to Puerto Rico from Venezuela.

TWZ посочва, че RQ-170 вероятно е използван за проследяване на движенията на Мадуро, анализ на неговите "модели на поведение" и наблюдение на охранителните му сили в продължителен период преди операцията. По време на самата мисия дрон, кръжащ над района, би осигурил критично важна информация в реално време - включително за възникващи заплахи - както и видеопотоци, достъпни за най-висшето политическо и военно ръководство на САЩ.

Съществува и вероятност Sentinel да е подпомагал оценката на щетите след ударите по венецуелски военни обекти - роля, в която дронът е бил тестван и в миналото, включително в комбинация с бомбардировачи B-2 Spirit.

Планирането на операцията е включвало готовност за унищожаване на венецуелски летища, ако местни изтребители се опитат да прехванат американските сили. Макар този сценарий да не се е реализирал, обектите са били под постоянно наблюдение.

По време на нощната фаза на операцията са били поразени електрически подстанции, с цел прекъсване на захранването на мащабния военен комплекс Фуерте Тиуна в Каракас, където се намира укрепената резиденция на Мадуро. Нанесени са удари и по множество системи за противовъздушна отбрана.

Според TWZ задачите по потискане и унищожаване на ПВО (SEAD/DEAD) са били ключови за F-22 и F-35, с подкрепа от самолети за радиоелектронна борба EA-18G Growler на ВМС на САЩ и вероятно поне един EC-130H Compass Call.

RQ-170 Sentinel остава една от най-мистериозните платформи в арсенала на САЩ. Военновъздушните сили официално признаха съществуването му едва през 2009 г., след като дронът беше забелязан в Афганистан и получи прякора "Звярът от Кандахар".

Sentinel е използван за наблюдение на иранската ядрена програма, а през 2011 г. един от дроновете беше свален в Иран - инцидент, който привлече световно внимание. Същият тип апарат е играл роля и в операцията срещу Осама бин Ладен в Пакистан, както и вероятно в удари по ирански ядрени обекти по време на операция Midnight Hammer.

През годините RQ-170 е бил разполаган в Южна Корея, в Тихоокеанския регион, а между 2022 и 2023 г. има индикации за мисии над Черноморския регион, свързани с разузнаване на руски сили в окупирания Крим.

Макар голяма част от детайлите около използването на Sentinel да остават строго засекретени, изказването на Джим Тайклет представлява едно от най-ясните официални потвърждения за ролята на RQ-170 в реална, високорискова операция - и подчертава значението на този дрон за съвременните американски военни действия.

