Само седмица след решението за създаване на задължителна дигитална идентификация, Великобритания започна да проправи пътя за национално внедряване на камери за лицево разпознаване в реално време (LFR), пише в. "Телеграф".

Сара Джоунс, министър на полицията, заяви, че правителството планира да публикува национални насоки, които да указват на полицейските сили къде, кога и как да използват по-широко тази технология.

Министерството на вътрешните работи е осигурило финансиране за внедряване на камерите в седем полицейски управления: Голям Манчестър, Западен Йоркшир, Бедфордшър, Съри, Съсекс, Темс Вали и Хемпшир.

Две сили - Metropolitan Police в Лондон (известна още като Скотланд Ярд) и полицията на Южен Уелс - вече редовно използват LFR, за да идентифицират заподозрени чрез сравнение с бази данни.

Министрите признаха, че пилотните внедрявания в Лондон и Кардиф са били успешни, като са довели до арести на изнасилвачи, обирджии и сексуални престъпници.

От началото на 2024 г. използването на LFR в Лондон е довело до 1035 задържани нарушители и до 773 повдигнати обвинения или предупреждения.

"Това, което видяхме в Кройдън, е, че технологията работи. Просто трябва да стане ясно за какво ще бъде полезна занапред. Ако ще я използваме повече и ако искаме да я разширим в цялата страна - какви са параметрите?", заяви Джоунс.

LFR свързва камерите със списък на издирвани заподозрени. При преминаване на човек камерата засича лицето и сравнява биометричните данни с базата. При съвпадение системата сигнализира на полицаите.

Броят на хората в списъците в Лондон е нараснал от 6-7 хиляди (2020-2022 г.) до над 16 хиляди през 2025 г., а броят на сканиранията при едно внедряване вече достига десетки хиляди на ден.

Технологията среща критики, че може непропорционално да засяга малцинствата и нарушава личното пространство. От лондонската полицията обаче твърдят, че снимките на хора извън списъка се изтриват веднага.

"LFR ни позволява да извадим от улиците над 1000 опасни престъпници, включително издирвани за изнасилвания и домашно насилие," заяви говорител на полицията.

От април миналата година системата е довела до арест на предполагаем извършител на всеки два часа. Консерваторите приветстваха националното ѝ внедряване. Крис Филп, вътрешен министър в сянка, каза:

ицевото разпознаване в реално време лесно може да идентифицира опасни престъпници, които иначе не биха били заловени. Напълно подкрепям националното внедряване на тази технология."

