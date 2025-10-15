Шефът на асоциацията на традиционните черни коли в британската столица не е притеснен от перспективата

801 Снимка: iStock by Getty Images

Таксита без шофьор планира да пусне по улиците на Лондон от следващата година американската компания Waymo, собственост на корпорацията майка на Google - Alphabet Inc.

Автономните таксита са се превърнали в редовна функция по пътищата на Сан Франциско, а наскоро бяха пуснати в експлоатация и в Токио. Британската столица, често свързвана с известното черно такси, ще бъде първият европейски град, който ще се сдобие със самоуправляващи се таксита, пише Sky news.

Стив Макнамара, генерален секретар на Асоциацията на лицензираните таксиметрови шофьори, която представлява таксиметровите шофьори в Лондон, обаче не е притеснен. "Ще се тревожа ли след 25 години? Може би. В момента със сигурност не се тревожа", каза той пред Sky News.

"Това е новост, това е трик. Това е решение, от което не се нуждаем. Кой има нужда от такси без шофьор?", пита Макнамара. Той не смята, че лондончани ще се доверят на автономните таксита, камо ли да "качат децата си в такова за училище".

В отговор от Waymo са заяви пред Sky News, че "предоставят стотици хиляди пътувания всяка седмица в САЩ, като през май тази година са предоставили над 10 000 000 напълно автономни пътувания на обществеността".

"Този ​​растеж отразява истинска признателност, любов и доверие в услугата сред нарастващия брой пътници, където оперираме - казва говорител на Waymo и добавя - Развълнувани сме скоро да представим надеждността, безопасността и магията на Waymo на лондончани."

От Waymo заявяват, че автономните им автомобили са на път за Лондон и ще бъдат по пътищата на столицата "през следващите седмици", макар и с "безопасни шофьори" зад волана.

Компанията работи както с Министерството на транспорта, така и с Транспортния департамент на Лондон, за да "осигури необходимите разрешения за предлагане на напълно автономни превозни средства през 2026 г.".

Тези разрешения зависят от това дали правителството финализира разпоредбите за автомобили без шофьор и даде зелена светлина на Waymo за експлоатация.

Uber и британската компания Wayve също планират да изпробват таксита без шофьори в Лондон през следващата година.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.