Акционери обвиняват компанията, че е скрила информация за връзка на своя ръководител с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай

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Адвокатската кантора Rosen Law Firm заведе първия колективен иск срещу Nvidia заради скандала около главния изпълнителен директор Дженсен Хуанг. Поводът е признанието му, че е имал извънбрачна връзка с Алис Хуанг - жена, която според американските служби е заподозряна в сътрудничество с китайското разузнаване. Твърди се, че тя може да е участвала в схема за контрабанден износ на графични процесори на Nvidia към Китай.

В иска се посочва, че Nvidia и Дженсен Хуанг са скрили съществена информация от инвеститорите или са ги подвели относно отношенията между него и Алис Хуанг. Според адвокатите ръководството е омаловажило потенциалните рискове за националната сигурност, репутацията на компанията и стойността на нейните акции. Това би могло да представлява нарушение на американското законодателство за ценните книжа, ако съдът установи, че важни обстоятелства умишлено не са били разкрити.

От Nvidia заявиха, че компанията Megaspeed, свързвана с Алис Хуанг, не се е различавала от останалите регионални клиенти на производителя в областта на облачните услуги. Компанията подчерта, че срещите с клиенти са част от задълженията на изпълнителния директор и че Дженсен Хуанг ежегодно разговаря с хиляди ръководители на партньорски дружества. Тази позиция обаче не е успяла да разсее съмненията на инвеститорите.

Към случая проявяват интерес и други адвокатски кантори. Кантората на Франк Р. Круз посочва, че след разпространяването на информацията акциите на Nvidia са поевтинели с 8,8%, и приканва към делото да се присъединят инвеститори със загуби от поне 50 000 долара. Levi & Korsinsky е готова да представлява и акционери, които вече са продали книжата си на загуба, без да поставя минимален праг за размера на претърпените щети.

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ФБР също е започнало разследване, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. По думите му Дженсен Хуанг го е уверил, че не е подозирал за евентуалната връзка на жената с китайското разузнаване. Засега обвиненията не са доказани в съда, но скандалът може да доведе до нови дела, регулаторни проверки и допълнителен натиск върху един от най-големите производители на чипове в света.

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