Един от най-влиятелните фондове за рисков капитал в Силициевата долина, Andreessen Horowitz (a16z), инвестира 1 милион долара в нов стартъп на име Doublespeed, чийто бизнес модел се основава на масовото разпространение на спам в социалните мрежи. Компанията използва т.нар. "ферми за телефони", за да залива платформите с генерирано от изкуствен интелект съдържание от името на своите клиенти.

"Фермите за телефони" са мрежи от голям брой физически устройства, които обикновено се свързват с киберпрестъпления, изпращане на спам съобщения, генериране на фалшиви ревюта или изкуствено увеличаване на ангажираността в социалните мрежи. На своя уебсайт Doublespeed описва услугата си като "масово създаване на съдържание", което позволява на клиентите да "оркестрират действия в хиляди социални акаунти".

От компанията твърдят, че постигат това чрез "инструментализирано човешко действие" - сложен израз, който прикрива факта, че ботовете им имитират "естествено потребителско взаимодействие на физически устройства, за да изглежда съдържанието ни човешко за алгоритмите". Цените за достъп до тази услуга варират между 1500 и 7500 долара на месец.

В публикация в социалната мрежа X съоснователят на Doublespeed, Зухаир Лакани, дори се хвали, че екипът е използвал изкуствен интелект за написването на кода на компанията, наричайки AI модела Claude "нашия трети съосновател".

Дейността на Doublespeed представлява очевидно нарушение на условията за ползване на всички големи социални платформи. Meta (собственик на Facebook и Instagram) изрично забранява публикуването на съдържание с "много висока честота", както и "продажбата, купуването или размяната на ангажираност като харесвания, споделяния, гледания или последователи". Подобни правила имат X, LinkedIn и Reddit, но прилагането им става все по-неефективно.

Нарастващото разпространение на AI ботове води до явление, което технологичният критик Кори Доктороу нарича "упадък на платформите" - процес, при който качеството на потребителското изживяване се влошава драстично.

По ирония на съдбата, самите платформи все по-често разчитат на AI системи за модериране на съдържание, което често се оказва неефективно. Така рисковият капитал залага на бизнес модел, чиято единствена цел е монетизацията на спам - ясен знак за посоката, в която се движат някои сегменти от технологичната индустрия.

