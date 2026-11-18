България отбелязва 27-ия Световен ден на географските информационни системи (ГИС) с близо 1000 участници от над 300 организации

366 Снимка: ESRI Bulgaria

България отбелязва 27-ия Световен ден на Географските информационни системи с конференция под мотото "ГИС: Силата да създаваме интелигентно бъдеще заедно". Събитието се провежда в Гранд хотел Милениум София с участието на близо 1000 представители на държавната администрация, местното самоуправление, бизнеса, академичните среди, образованието и медиите. Мащабният форум се организира от Есри България в партньорство с повече от 70 водещи организации.

Той беше открит официално от Мира Йосифова, заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация, Анна Михнева-Натова, заместник-министър на транспорта и съобщенията, полк. Чавдар Бецов, Военно-географска служба на Министерството на отбраната и Миглена Кузманова, управител на Есри България.

В своето приветствие Анна Михнева-Натова акцентира върху внедрената през тази година Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания. Системата предоставя интегрирана информация за публичния транспорт и транспортната инфраструктура в България.

"Данните за това как, кога и откъде можем да пътуваме вече не са разпилени по десетки места. И интересът е реален: откакто въведохме системата в експлоатация през юни, нейният интерфейс за интеграция (API) отчита над 100 000 извиквания всеки месец. Върху тази основа общини, превозвачи и разработчици могат да създават услуги за хората", подчерта заместник-министърът.

Специално за Световния ГИС ден в България пристигна и Марк Гилик, ръководител екип на водещата международна хуманитарна организация MapAction. Той представи как географските информационни системи помагат за спасяването на човешки живот и координацията на спасителни операции в най-критичните точки по света. Сред представените примери беше реакцията при опустошителния ураган Мелиса, засегнал над 5 милиона души в Ямайка, Куба и Хаити през октомври тази година, когато създадените от MapAction карти подпомагат доставянето на помощи до откъснатите от света хора. Друг пример са катастрофалните наводнения в Непал, където в партньорство с Международната организация за миграция MapAction изготвя карти на засегнатите райони и разселеното население, подпомагащи оценката на ситуацията и координацията на хуманитарната помощ.

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В пленарната сесия на форума Брукс Патрик, глобален мениджър "Умни градове и регионално развитие" в Есри, представи актуалните тенденции и иновации в прилагането на ГИС, както и световни добри практики. Сред показаните примери беше използването на Есри ГИС технологиите за планиране и мониторинг на изграждането на жп коридора Rail Baltica - един от стратегическите инфраструктурни проекти в Европа. Rail Baltica е част от развитието на новия ключов европейски коридор Север -Юг, който ще стига и до България.

"Едно от местата, където географските информационни системи са от изключително голямо значение, е фронтовата линия в Украйна. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) започва своята наблюдателна мисия през 2014 г. На ОССЕ е възложено да изгради корпоративна информационна система, която да подобри ситуационната осведоменост, анализа на изображения, комуникацията между екипите, докладването и обмена на информация, свързана с безопасността, между служителите в Украйна", подчерта Патрик.

Форумът ще продължи през целия ден, като в следобедната сесия ще бъдат представени редица значими ГИС системи, реализирани през последната година в България. За първи път ще бъдат демонстрирани на живо: Националната точка за достъп до транспортни данни, цифровият близнак на столичния район "Средец" и ГИС платформата за анализ на здравните неравенства в България, заедно с други ключови ГИС системи в различни сфери.

Кулминацията в отбелязването на Световния ГИС ден у нас ще бъде тържествената церемония по връчване на годишните отличия за специални постижения в ГИС, която ще се състои от 18:30 ч.

Повече информация за програмата и събитието: https://gisday.esribulgaria.com

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