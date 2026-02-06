Разсекретени документи показват, че Meta е обмисляла промяна в изследователската си политика, вместо директни промени в платформата

186 Снимка: Mark Zuckerberg via X

Още през септември 2021 г. вътрешни изследвания на Meta, тогава известна като Facebook, са показали сериозни рискове за психичното здраве на момичетата тийнейджъри, използващи Instagram. Вместо обаче фокусът да бъде поставен върху съществени промени в самата платформа, главният изпълнителен директор на компанията Марк Зукърбърг е повдигнал въпроса дали Meta трябва да продължава да изследва социалните последици от продуктите си по този начин.

Разкритията станаха публични чрез разследване на The Wall Street Journal, базирано на вътрешни документи, предоставени от бившата служителка на компанията Франсис Хауген. Според едно от ключовите проучвания 32% от момичетата тийнейджъри, които вече са имали негативно отношение към тялото си, са започнали да се чувстват още по-зле след използване на Instagram. Ден по-късно, на 15 септември 2021 г., Марк Зукърбърг изпраща имейл до ръководството на Meta, включително до тогавашния оперативен директор Шерил Сандберг и ръководителя на глобалните въпроси Ник Клег.

В писмото Зукърбърг посочва, че последните събития го карат да се замисли дали компанията не трябва да "промени подхода си към изследванията и анализите по отношение на социалните проблеми". Документът беше разсекретен едва сега, след като беше иззет от главния прокурор на щата Ню Мексико Раул Торес в рамките на разследване, което твърди, че Meta е представяла продуктите си като безопасни за тийнейджъри, въпреки че е била наясно с потенциалната им вреда и риска от пристрастяване.

Вътрешната кореспонденция показва още, че Марк Зукърбърг е сравнил политиката на Meta с тази на конкуренти като Apple, които според него избягват обществената критика, тъй като не провеждат мащабни социални изследвания и оставят отговорността изцяло на потребителите. Подобен подход, по думите му, следват и YouTube, Twitter и Snap, което им позволява да останат извън общественото и политическо внимание.

Въпреки това част от висшия мениджмънт на Meta се обявява за продължаване на изследователската дейност, макар и в по-ограничен и "по-безопасен" формат. Компанията впоследствие обявява реорганизация и централизация на изследователските си екипи, малко преди изслушването на ръководителя на Instagram Адам Мосери в Конгреса, като подчертава, че прозрачността остава приоритет, макар и изтичането на вътрешни документи да продължава да създава напрежение.

