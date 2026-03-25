Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да назначи водещи фигури от технологичния сектор в нов съвет, който ще консултира администрацията по въпросите на изкуствения интелект и други ключови технологии.

Сред имената са главният изпълнителен директор на Meta Platforms Марк Зукърбърг, председателят на Oracle Лари Елисън и ръководителят на Nvidia Дженсън Хуанг.

Съветът, известен като Президентски съвет на съветниците по наука и технологии (PCAST), ще бъде съпредседателстван от Дейвид Сакс и Майкъл Крациос. Очаква се първоначално да бъдат назначени 13 представители на индустрията, като впоследствие броят им може да достигне 24 души.

Сред потенциалните членове са и съоснователят на Google Сергей Брин, както и основателят на Dell Technologies Майкъл Дел.

"Съединените щати имат възможността да бъдат световен лидер в изкуствения интелект", заяви Зукърбърг, като добави, че е "чест" да участва в съвета и да работи с други лидери от индустрията.

Инициативата е част от усилията на администрацията да създаде регулаторна среда, която да насърчи развитието на изкуствения интелект и криптовалутите, като същевременно укрепи конкурентоспособността и националната сигурност на страната.

Подобни консултативни органи са създавани и от предишни президенти, включително Джордж Буш, Барак Обама и Джо Байдън. Новият състав обаче се отличава с участието на някои от най-разпознаваемите имена в технологичния сектор.

Назначенията отбелязват и промяна в отношенията между големите корпорации и администрацията. По време на първия мандат на Тръмп редица компании бойкотираха подобни инициативи, докато сега водещи бизнес лидери демонстрират готовност за по-активно участие в правителствени консултативни структури.

ИЗБРАНО
