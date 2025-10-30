Meta навлиза в нова епоха, в която социалните мрежи ще бъдат изградени върху AI съдържание

50 Снимка: Getty Images

Генералният директор на Meta Марк Зукърбърг обяви, че предстои нова ера за социалните мрежи — тази на изкуствения интелект. По време на представянето на тримесечния отчет на компанията той заяви, че Meta ще "добави още един огромен масив от AI съдържание" в своите системи за препоръки.

Според него, изкуственият интелект вече не просто подпомага, а променя из основи начина, по който хората създават, редактират и споделят материали онлайн.

Зукърбърг направи интересна аналогия с развитието на социалните мрежи през последните десетилетия. Той припомни, че първоначално Facebook и Instagram бяха платформи за съдържание, идващо от приятели и семейство. След това настъпи "втората епоха" — времето на блогърите и създателите на съдържание. Сега, според него, предстои трета фаза, в която изкуственият интелект ще бъде в основата на всичко — от препоръките до самите публикации.

Meta вече експериментира с нови AI-базирани платформи, сред които приложението Vibes - лента от видеа, изцяло генерирани от изкуствен интелект. Потребителите му са създали над 20 милиарда публикации, което показва колко бързо се променя поведението на аудиторията. Зукърбърг подчерта, че "все по-ценни" ще стават алгоритмите, които разбират контекста и "показват правилното съдържание" в реално време.

Ръстът на Meta продължава, като приходите за последното тримесечие са достигнали 51,24 млрд. долара, което е с 26% повече в сравнение с миналата година. Въпреки това компанията трябваше да направи еднократно плащане от 15,93 млрд. долара съгласно новия "Голям прекрасен закон" на президента на САЩ Доналд Тръмп. Въпреки административните предизвикателства, Meta ясно демонстрира посоката си - пълна интеграция на AI във всички свои платформи, от Facebook до Threads.

Анализатори коментират, че тази стратегия може да доведе до появата на напълно нови видове съдържание и дори нови социални мрежи, в които границата между човешко и машинно творчество ще се размива все повече. Така Meta ще се превърне не само в компания за комуникация, а в архитект на дигитални светове, създавани от изкуствен интелект.

