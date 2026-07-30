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Meta е изправена пред решаващ момент, тъй като огромните инвестиции в изкуствен интелект засилват притесненията на инвеститорите за бъдещето на компанията. Очакваните финансови резултати за второто тримесечие ще покажат дали стратегията на главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг започва да носи резултати, или продължава да натоварва бизнеса.

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През последните години Meta насочи десетки милиарди долари към разработката на технологии за виртуална реалност, а впоследствие и към изкуствен интелект. Компанията обаче изостава доста от конкуренти като OpenAI и Anthropic, въпреки мащабните инвестиции.

Според анализатори капиталовите разходи на Meta нарастват с безпрецедентни темпове. Това се отразява негативно на настроенията на Уолстрийт, а акциите на компанията се движат без съществен ръст повече от година.

Очакванията са Meta да увеличи още бюджета си за AI инфраструктура. По-рано Alphabet повиши прогнозата си за капиталови разходи над 200 млрд. долара, което засили спекулациите, че Meta може да предприеме подобна стъпка.

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Анализаторът на Deutsche Bank Бенджамин Блек посочва, че до неотдавна инвеститорите не са очаквали Meta да повиши прогнозата си за капиталови разходи през 2026 г., която в момента е между 125 и 145 млрд. долара. След решението на Alphabet обаче опасенията за ново увеличение значително са нараснали.

Междувременно компанията търси ново финансиране за изграждането на още по-големи центрове за данни. Според информация на Wall Street Journal ръководители на Meta са обсъждали с банки и инвестиционни фондове възможността да наберат "стотици милиарди долари" за реализирането на тези планове.

Разходите за строителството на центрове за данни също се увеличават заради високото търсене и устойчивите лихвени проценти, което прави подобни проекти още по-скъпи.

Самият Марк Зукърбърг признава, че развитието на AI продуктите не се движи с темповете, които компанията е очаквала. По време на среща със служители той заявява, че "траекторията на развитието на AI агентите през последните поне четири месеца не се е ускорила по начина, по който очаквахме".

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Успоредно с рекордните инвестиции в AI Meta продължава да съкращава хиляди служители. Според компанията това е част от преструктурирането и пренасочването на ресурси към новите технологии.

По време на същата среща Зукърбърг признава, че съкращенията "не преминаха гладко" и че някои от очакваните резултати от преструктурирането "все още не са се реализирали".

Наскоро Meta беше принудена да прекрати и спорен вътрешен проект, който предвиждаше записване на почти всичко, което служителите извършват на служебните си компютри. Идеята беше събраните данни да се използват за обучение на AI системи, но планът беше спрян след изтичане на чувствителна информация за служители.

Въпреки нарастващите съмнения сред инвеститорите, Meta продължава да разглежда изкуствения интелект като най-важния си приоритет. Предстоящите финансови резултати ще бъдат ключов показател дали тази стратегия започва да се оправдава или ще засили натиска върху компанията.

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