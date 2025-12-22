Почти пет години след кацането си на Червената планета "Пърсивиърънс" вече е изминал близо 40 километра

14255 Снимка: NASA/JPL-Caltech

Самоуправляващите се автомобили на Земята може да изглеждат впечатляващо, но НАСА вече разполага с нещо още по-амбициозно - самоуправляващ се марсоход, който изминава километри върху повърхността на Марс, на повече от 100 милиона километра от Земята.

В сряда космическата агенция обяви, че марсоходът "Пърсивиърънс" (Perseverance) е постигнал нов рекорд по автономност и издръжливост. В рамките на 4 часа и 24 минути машината е изминала около 412 метра - най-голямото разстояние, преминато от марсоход за един марсиански ден, известен като сол. И всичко това - почти без човешка намеса.

Учените на Земята задават крайната цел, но самият "Пърсивиърънс" използва бордния си софтуер, за да планира маршрута си и да се справя с препятствията по пътя.

"Инженерите в Лабораторията за реактивно движение (JPL) планират детайлно всеки ден от дейността на марсохода, но щом той започне да се движи, остава сам и трябва да реагира на неочаквани теренни предизвикателства", обясняват от НАСА.

Ключова роля играе системата Enhanced Autonomous Navigation (ENav) - усъвършенствана автономна навигация, която позволява на марсохода да "вижда" потенциални опасности на разстояние до 15 метра напред. Това е значително повече в сравнение с предишни мисии и позволява на "Пърсивиърънс" сам да заобикаля камъни, ями и стръмни участъци.

"Повече от 90% от пътя на "Пърсивиърънс" е изминат с автономно управление, което ни позволява бързо да събираме разнообразни проби", заяви Хиро Оно, изследовател по автономни системи в JPL и водещ автор на научна публикация за ENav, публикувана в IEEE Transactions on Field Robotics.

Рекордното пътуване е заснето от навигационните камери на марсохода на 19 юни 2025 г. Снимките са правени на всеки 5 метра в началото и на всеки метър в по-трудната част от маршрута, след което са комбинирани с виртуални кадри, създадени чрез компютърна реконструкция.

Почти пет години след кацането си на Червената планета "Пърсивиърънс" вече е изминал близо 40 километра. Учените се надяват, че с помощта на автономния софтуер марсоходът ще добави още поне 60 километра към своя път.

"С бъдещите мисии на хора до Луната и Марс, дългият автономен пробег ще бъде от ключово значение за изследването на други светове", подчертава Оно.

Новият успех показва, че бъдещето на космическите изследвания ще разчита все повече на машини, които могат да вземат решения самостоятелно - дори когато са на друга планета.

