Те прокопава тунели с диаметър, сравним с 5 или 6 етажна сграда

2499 Снимка: CRCC/X

Китай показа най-голямата тунелопробивна машина в света. Тя се нарича Linghang ("Линхан") и вече е прокопала над 10 000 метра подводен тунел между Чунмин и Тайджоу, съобщи China Media Group. Заради диаметърът от 15 метра, който побира 5 или 6 етажен блок, някои я наричат "машина за правене на подземни градове".

Машината разполага с усъвършенствана интелигентна система за управление, която автоматично регулира налягането, анализира условията в реално време и самостоятелно насочва движението ѝ. Това прави прокопаването по-стабилно и прецизно в сравнение с традиционните методи. Благодарение на тази система "Линхан" е поставила и друг рекорд - 718 метра прокопан тунел за един месец.

Тунелопробивната машина е истински индустриален гигант - с дължина 148 метра, тегло около 4000 тона и най-голямото в света режещо колело с диаметър 15,4 метра. По думите на главния инженер на проекта Ли Бин, това е първият случай в световната практика, при който машина от този клас извършва непрекъснато прокопаване над 10 километра.

Проектът поставя и други рекорди. Подводният тунел е с двупътна железопътна линия и е проектиран за максимална скорост от 350 км/ч, най-високата в света за подобен тип съоръжения. Освен това той ще бъде и най-дълбокият тунел под река Яндзъ - на 89 метра под повърхността на земята. Очаква се прокопаването да приключи в края на 2026 г.

Строителството се извършва при строги изисквания, тъй като трасето преминава през населени райони, защитени водни зони и места с интензивен речен трафик. Екипът използва интелигентни строителни системи и постоянен мониторинг, за да гарантира необходимата сигурност.

Железопътната линия Шанхай-Нанкин-Хъфей е стратегически проект за Китай и ключов елемент от националната високоскоростна мрежа. След завършването ѝ тя ще ускори икономическата и транспортната интеграция на делтата на река Яндзъ.

Китай представи първата си собствена тунелопробивна машина от 15-метров клас още през 2017 г., с което прекрати зависимостта си от чуждестранни технологии. Днес произведените в страната машини заемат близо 70% от световния пазар. "Линхан" е най-голямата измежду всички тях, пише People's Daily.

