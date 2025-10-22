Временният шеф на НАСА Шон Дафи и милиардерът Илон Мъск си размениха остри реплики в интернет за това кой трябва да ръководи космическата агенция, ден след като Дафи покани компании да се състезават със SpaceX на Мъск за мисия за кацане на Луната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Спорът между НАСА и главния изпълнителен директор на SpaceX излезе в публичното пространство, след като Мъск отговори в социалната медийна платформа X на съобщенията, че Дъфи иска да прехвърли Националната администрация за аеронавтика и космически програми (НАСА) към министерството на транспорта. Дъфи е и министър на транспорта.

НАСА може да се откаже от SpaceX за кацането на Луната
Виж още НАСА може да се откаже от SpaceX за кацането на Луната

"Човекът, отговорен за американската космическа програма, не може да е с ниско IQ", написа Мъск.

Ден по-рано Дафи заяви в предаване на Фокс Нюз, че разработката на Starship на SpaceX е със закъснение по отношение на мисията за връщане на хора на Луната в рамките на програмата "Артемида" на агенцията, която се конкурира с лунната програма на Китай.

В резултат на това, според Дафи, НАСА ще покани други компании да се състезават за мисията, която беше възложена на SpaceX през 2021 г.

Говорителка на НАСА заяви, че Дафи се фокусира върху това да победи Китай в надпреварата за лунна мисия.

"Шон каза, че НАСА може да има полза от това да бъде част от кабинета, може би дори в рамките на министерството на транспорта, но той никога не е казвал, че иска да запази тази длъжност за себе си", добави тя, имайки предвид публикация в "Уолстрийт джърнъл", в която се посочва, че такава стъпка би могла да гарантира ролята на Дафи в НАСА.

Мъск и SpaceX не отговориха на исканията за коментар, посочва Ройтерс.

"Обичам страстта. Състезанието за Луната започна", каза Дъфи във вторник, отговаряйки на публикация на Мъск, че Starship "в крайна сметка ще изпълни цялата мисия до Луната".

"Големите компании не трябва да се страхуват от предизвикателства", добави Дъфи.

