След години на инвестиции за милиарди компанията пренарежда приоритетите си, а разработчиците усещат края на една ера

627 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Масовите съкращения в подразделението Reality Labs на Meta се превърнаха в сериозен сигнал за тревога за цялата индустрия на виртуалната реалност. Преди две седмици компанията официално потвърди, че ще освободи около 10% от служителите в това звено, като основно засегнати са специалистите, работещи по VR технологии. По данни, цитирани от CNBC, става дума за приблизително хиляда души - число, което бързо се превърна в символ на нарастващото съмнение около устойчивостта на VR бизнеса.

Решението на Meta е част от по-широка стратегическа промяна. След години на агресивни инвестиции в метавселената и след покупката на Oculus VR за близо 2 милиарда долара още през 2014 г., компанията вече ясно пренасочва вниманието си към изкуствения интелект и умните очила, разработвани съвместно с EssilorLuxottica. Не е случайно, че дори ребрандирането на Facebook в Meta беше символ на тази амбиция, но от края на 2020 г. Reality Labs е натрупало загуби, надхвърлящи 70 милиарда долара - тежест, която очевидно налага болезнени решения.

Макар Meta да не се отказва напълно от виртуалната реалност, знаците за промяна са очевидни. За първи път от години компанията не представи нови VR-гарнитури на традиционното си октомврийско събитие. Вместо това фокусът падна върху умните очила Ray-Ban с цена от 799 долара и вграден полупрозрачен дисплей. Съоснователят на Oculus VR Палмър Лъки подчерта, че дори след съкращенията Meta разполага с най-големия VR екип в индустрията, но признава, че посоката вече не е толкова еднозначна, колкото в началото на "метавселената".

Данните на IDC допълнително подсилват песимизма. През миналата година продажбите на устройства за виртуална реалност са спаднали с цели 42,8% до едва 3,9 милиона броя.

В същото време сегментът на умните очила бележи ръст от 41,6% и достига 14,5 милиона продадени устройства, като прогнозите сочат експлозивен растеж от над 200% през настоящата година. Това ясно показва, че интересът на масовия потребител се измества - VR остава нишов продукт, концентриран основно около игрите, с ограничени перспективи за бърза комерсиализация.

Разработчиците на VR игри не вярват, че технологията ще изчезне напълно, но признават, че преминава през тежък период. Историята на гейминга познава подобни сривове - като краха на пазара след ерата на Atari през 80-те години. Проблемът днес е, че екосистемата около Quest е силно зависима от Meta, а всяко съкращение или стратегическа промяна се отразява директно на студиата. Допълнителен удар дойде и от неуспешния опит на Apple да съживи пазара с Vision Pro - скъп продукт, който намери място най-вече в корпоративния сектор. На този фон спирането на корпоративните VR програми на Meta и залезът на Horizon Worlds изглеждат като символичен край на една голяма амбиция, която засега остава без ясен наследник.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.