Полският град иска да приложи хуманен метод в справянето с прекомерната популация от пернатите

Снимка: iStock by Getty Images

Южният полски град Краков стартира пилотна програма за намаляване на популацията от гълъби чрез раздаване на царевица, третирана с контрацептив, в оживени обществени пространства.

Специални "умни хранилки" са поставени на ключови места като Главния пазарен площад и осигуряват дневна доза царевица с ветеринарно одобрен контрацептив, който предотвратява размножаването на птиците, без да вреди на здравето им или поведението им.

Градските власти обясниха, че целта е да се решат проблеми, свързани с прекомерния по думите им брой гълъби, които нанасят щети по историческата архитектура. Програмата се очаква да подобри чистотата, безопасността за пешеходците и да намали смущенията, причинявани от големи ята гълъби.

Контрацептивът може да се прилага по два начина - чрез директна консумация на зърното от хранилките или интразално чрез минимално инвазивна техника, гарантираща ефективност. Проектът се осъществява съвместно от общината на Краков, фондация Dzikusy Salamandry Foundation, учени и специалисти по защита на животните.

Според властите, подобни програми в други европейски градове, включително Брюксел, са намалили популацията на гълъбите без използване на улавяне или умъртвяване.

