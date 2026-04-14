"Майкрософт" вдигна цените на Surface с до $500 заради кризата с паметта
Поскъпването е регистрирано само за няколко седмици
В безпрецедентен ход за технологичния пазар, "Майкрософт" официално повиши цените на цялата си актуална гама от устройства Surface.
"Майкрософт" повиши цените на всички свои компютри Surface във фирмения магазин Microsoft Store и се очаква и другите търговци на дребно да последват примера. Както устройствата от среден клас, така и флагманите от линията Surface вече струват значително повече, отколкото преди няколко седмици. Така например флагманите Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 сега струват с 500 долара повече, отколкото при дебюта им през 2024 г.
Windows Central съобщава, че повишението на цените на "Майкрософт" се дължи на неотдавнашния скок в цените на оперативната памет и компонентите, но това не го прави по-лесно, пише kaldata.com.
12-инчовият таблет Surface Pro, който беше най-евтиният съвременен Microsoft Surface и струваше 799 долара, сега струва от 1049 долара. Флагманският 13-инчов таблет Surface Pro, който първоначално се продаваше за 999 долара, сега струва 1499 долара.
Същото важи и за серията Surface Laptop: началният 13-инчов модел, който първоначално струваше 899 долара, сега струва от 1149 долара.
Флагманският 13,8-инчов Surface Laptop се продаваше за 999 долара, сега струва 1499 долара, а цената на 15-инчовия модел започва от 1599 долара. С това увеличение на цените устройствата от среден клас на Microsoft вече струват повече от флагманите.