В безпрецедентен ход за технологичния пазар, "Майкрософт" официално повиши цените на цялата си актуална гама от устройства Surface.

"Майкрософт" повиши цените на всички свои компютри Surface във фирмения магазин Microsoft Store и се очаква и другите търговци на дребно да последват примера. Както устройствата от среден клас, така и флагманите от линията Surface вече струват значително повече, отколкото преди няколко седмици. Така например флагманите Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 сега струват с 500 долара повече, отколкото при дебюта им през 2024 г.

Windows Central съобщава, че повишението на цените на "Майкрософт" се дължи на неотдавнашния скок в цените на оперативната памет и компонентите, но това не го прави по-лесно, пише kaldata.com.

12-инчовият таблет Surface Pro, който беше най-евтиният съвременен Microsoft Surface и струваше 799 долара, сега струва от 1049 долара. Флагманският 13-инчов таблет Surface Pro, който първоначално се продаваше за 999 долара, сега струва 1499 долара.

Франция заменя Windows с Linux в държавната администрация
Виж още Франция заменя Windows с Linux в държавната администрация

Същото важи и за серията Surface Laptop: началният 13-инчов модел, който първоначално струваше 899 долара, сега струва от 1149 долара.

Флагманският 13,8-инчов Surface Laptop се продаваше за 999 долара, сега струва 1499 долара, а цената на 15-инчовия модел започва от 1599 долара. С това увеличение на цените устройствата от среден клас на Microsoft вече струват повече от флагманите.

Двама румънци пребиха до смърт италианец пред очите на детето му след забележка Днес
Двама румънци пребиха до смърт италианец пред очите на детето му след забележка
23284
Кой е елитният звезден приятелски кръг на Анджелина Джоли? Лайф
Кой е елитният звезден приятелски кръг на Анджелина Джоли?
9718
Нова късна драма в дербито: ЦСКА заличи "синя" победа с последния удар Корнер
Нова късна драма в дербито: ЦСКА заличи "синя" победа с последния удар
20213
Инвестиционният консултант Боян Рашев: Вървим към енергиен локдаун Бизнес
Инвестиционният консултант Боян Рашев: Вървим към енергиен локдаун
13513
Яна Маринова: В един момент реших да "убия" себе си Impressio
Яна Маринова: В един момент реших да "убия" себе си
12843
Луксът е на пауза: Войната опразни моловете в Дубай Trip
Луксът е на пауза: Войната опразни моловете в Дубай
1327
Експертите откриха най-доброто време за пиене на кафе Вкусотии
Експертите откриха най-доброто време за пиене на кафе
1832
Астролог: Това са зодиите, които вярват в собствените си лъжи Zodiac
Астролог: Това са зодиите, които вярват в собствените си лъжи
1115
Китай губи "нахалост" прекалено много енергия от възобновяеми източници Времето
Китай губи "нахалост" прекалено много енергия от възобновяеми източници
621