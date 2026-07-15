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Група от 26 настоящи и бивши служители на Meta заведе съдебен иск срещу компанията с обвинението, че вътрешна система с изкуствен интелект е била използвана при избора на хората, които да бъдат съкратени по време на масовите уволнения по-рано тази година.

Според информация на Ройтерс, ищците твърдят, че платформата е оценявала служителите по непрозрачни показатели за продуктивност, както и по използването на големи езикови модели. Според тях това е довело до непропорционално засягане на хора с увреждания и на служители, които са ползвали отпуск по майчинство, родителски отпуск или медицински отпуск.

Сред 26-имата ищци има инженери, мениджъри, изследователи, дизайнери и директор, който според съдебния иск е имал пряк достъп до въпросната AI система. Имената им не са публично оповестени.

Почти половината от ищците твърдят, че са били съкратени след ползване на отпуск по майчинство или родителски отпуск. Според жалбата интегрираната в отдела по човешки ресурси система Checkpoint не е отчела, че тези отсъствия са защитени от закона.

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Други служители заявяват, че са попаднали сред съкратените след медицински отпуск, свързан със собствено заболяване или увреждане, отпуск поради смърт на близък човек или заради необходимостта да се грижат за членове на семейството.

В някои случаи ищците твърдят, че ръководители на Meta са ги обезкуражавали да използват полагащите им се отпуски. Един от директорите посочва, че е бил разубеждаван да излезе в отпуск съгласно американския Закон за семейния и медицинския отпуск (FMLA), препоръчан му от лекуващия лекар, защото се е опасявал, че това ще се отрази негативно при предстоящите съкращения.

В съдебния иск същият директор твърди, че системата Checkpoint не е разграничавала законните отсъствия от липсата на ангажираност към работата. Според него това е поставило част от служителите в неблагоприятно положение при оценяването им.

Ищците настояват съдът да спре съкращаването на 26-те служители. Според Meta всеки от тях впоследствие ще трябва да заведе и отделно дело заради клаузите в трудовите си договори.

От корпорацията отхвърлят обвиненията.

"Решенията за управлението на работната сила и организационните промени са вземани и продължават да се вземат от хора, а не от изкуствен интелект", заяви говорител на компанията пред Ройтерс.

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