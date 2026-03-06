244 Снимка: Meta

Meta е изправена пред колективен съдебен иск, в който компанията е обвинена, че е излъгала потребителите си, твърдейки, че поставя защитата на личните данни в центъра на своите смарт очила.

През 2025 г. Meta вероятно е продала около седем милиона чифта от смарт очилата Ray-Ban. Компанията обаче едва ли е очаквала вълната от критики, която последва след разследване на шведските вестници Svenska Dagbladet и Göteborgs-Posten. Според публикациите подизпълнители на Meta, работещи като анотатори на данни в Найроби, Кения, са могли да наблюдават потребители чрез камерите на очилата. Наетите работници, чиято дейност е ключова за развитието на AI, са наблюдавали изключително лични ситуации като посещения в банята или интимни моменти.

Разкритията хвърлят светлина върху по-малко видимата страна на индустрията за изкуствен интелект и зависимостта ѝ от евтина работна ръка в чужбина, която е наета да етикетира данни за обучението на алгоритми. Това е практика, която рядко се споменава в маркетинговите материали на големите технологични компании.

Само дни след публикуването на разследването срещу Meta е подаден колективен иск в съд в Сан Франциско. В него се твърди, че компанията сериозно е подвела клиентите си, като е рекламирала очилата като продукт, създаден с приоритет към поверителността.

"Никой разумен потребител не би разбрал изрази като "проектирани с мисъл за поверителността, под ваш контрол" или "създадени за вашата поверителност" като обещание, че дълбоко лични записи от домовете им ще бъдат преглеждани и каталогизирани от хора в чужбина", се казва в съдебния иск, с който разполага Futurism.

Според документа Meta умишлено е поставила темата за поверителността в центъра на своята маркетингова кампания, като същевременно е прикривала факти, които показват, че тези обещания не са верни.

Адвокатката Яна Харт, съдружник в адвокатската кантора Clarkson Law Firm, заявява, че компанията не може да рекламира продукт като "създаден за поверителност", а в същото време да изпраща записи на интимни моменти на хора към външни изпълнители без знанието им. По думите ѝ Meta е избрала именно поверителността като основно послание, защото е знаела, че потребителите никога не биха купили очилата, ако знаеха как работи системата.

Искът цели да потърси отговорност от Meta за подвеждаща реклама и за това, че компанията не е разкрила реалния мащаб на наблюдението и връзката му с процеса на събиране на данни за обучение на изкуствен интелект.

Говорител на Meta заявява пред Engadget, че данни от очилата понякога могат да бъдат преглеждани от външни изпълнители, но отказва да коментира конкретните обвинения в съдебния иск. Според компанията, ако потребителите не решат да споделят заснетото съдържание с Meta или с други хора, то остава съхранено на тяхното устройство.

Критиците обаче отбелязват, че Meta не обяснява ясно един ключов факт, използването на основните функции на изкуствения интелект в очилата е невъзможно без потенциално човешко преглеждане на заснетите кадри от външни анотатори, включително такива в Кения.

Според иска Meta не е уведомила достатъчно ясно клиентите си, че интимни записи могат да бъдат преглеждани и етикетирани от хора. Това превръща смарт очилата в сериозен риск за личната неприкосновеност.

В документа се посочва, че тази "скрита система за човешки преглед" прави обещанията на Meta за поверителност подвеждащи, превръща устройството от личен аксесоар в инструмент за наблюдение и излага потребителите на риск от психологически вреди, преследване, изнудване, кражба на самоличност и накърняване на репутацията.

Управляващият съдружник на Clarkson Law Firm Райън Кларксън заявява, че Meta е дала обещание на милиони потребители, знаейки, че няма как да го изпълни. По думите му, докато технологичният гигант се опитвал да успокоява клиентите с реклами за контрол и защита на личните данни, работници на хиляди километри разстояние са гледали кадри от спалните на хората.

Той подчертава, че това не е случайна грешка или технически пропуск, а система, която работи точно както е била замислена.

След последните разкрития в интернет вече се появи и ново подигравателно прозвище за продукта на Meta - "очила за перверзници".

