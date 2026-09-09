Компанията на Зукърбърг ще трябва да преодолее сериозен проблем - доверието на потребителите

216 Снимка: Muse

Meta представи Muse. Това е нов личен AI агент може да изпълнява задачи вместо потребителя. Компанията вижда технологията като следващата стъпка след AI чатботите, но за да използват пълноценно Muse, потребителите ще трябва да му предоставят достъп до значителна част от ежедневните си дигитални услуги.

Muse може да се свързва с имейл, календар, платежни услуги и приложения за здраве и спорт, умния дом, ресторанти, пазаруване, музика и събития. Потребителят избира с кои услуги да бъде свързан агентът.

Според Meta Muse може да изпраща имейли, да резервира пътувания, да помага за намаляване на сметки, да попълва формуляри, да създава планове и да превръща видеа с рецепти в списъци за пазаруване. Агентът може и да извършва покупки чрез Link by Stripe.

Meta посочва, че Link by Stripe предлага защита при покупките. Това според компанията може да намали притесненията на потребителите, когато AI агент извършва плащане от тяхно име. Предстои добавяне и на интеграции със Shop Pay на Shopify и 1Password.

Muse използва AI модела Muse Spark. Услугата разполага с вградени връзки към определени приложения. Ако дадена услуга има публичен API, Muse може да създаде връзка с него чрез предоставени от потребителя данни за достъп. При липса на API агентът може да използва услугата през браузър.

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В началото Muse ще бъде достъпен през уебсайта muse.ai, приложения за iOS и Android, както и чрез разговори в WhatsApp. По-късно технологията ще бъде интегрирана и в AI очилата на Meta.

Услугата ще има безплатен вариант, но използването ѝ ще бъде ограничено. Meta ще предлага и два платени плана - Power за 20 долара месечно и Maximum за 100 долара месечно. Те ще предоставят по-голям лимит за изпълнение на задачи. За използването на Muse се изисква платежна карта още при започване на работа с услугата.

Подобно на други AI агенти, Muse може да продължава да изпълнява задачи и след като потребителят напусне приложението. Meta посочва и че системата ще се учи от разговорите с потребителя. Целта е тя да разбира кое е важно за него и да прави предложения без изрична команда. Точно тази функционалност обаче поставя сериозния въпрос за поверителността.

AI агентите се различават от традиционните чатботове, защото могат да получат достъп до реални услуги и да извършват действия от името на потребителя. Това означава, че евентуален проблем със сигурността може да има по-сериозни последици от неправилен отговор на обикновен чатбот.

Meta твърди, че Muse работи в отделна защитена виртуална машина, наречена Muse Secure VM. Тя разполага със собствен компютър и браузър и е проектирана да осигури допълнителни защити за данните на потребителите. В същата виртуална машина работи и отделен агент, наречен Sentinel. Според Meta той е изолиран от Muse на системно ниво.

Компанията твърди още, че Muse няма достъп до паролите и платежните методи на потребителите. Meta заявява и че разговорите и данните от Muse няма да бъдат споделяни с рекламните ѝ системи. Тези твърдения обаче ще трябва да бъдат проверени от независими специалисти по сигурността. Причината е историята на Meta по отношение на поверителността.

През 2011 г. компанията постигна споразумение с Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) по обвинения, че е предоставяла лична информация на потребители публично без тяхното одобрение. През 2019 г. Facebook се съгласи да плати рекордните тогава 5 млрд. долара по дело на FTC, свързано с осем нарушения на правилата за поверителност. През 2023 г. FTC отново обвини Meta в нарушение на споразумението за защита на личните данни, сключено след случая от 2019 г.

Компанията има и други проблеми в областта на сигурността. През 2019 г. Meta установи, че пароли на потребители са били съхранявани в четим формат. Междувременно скандалът Cambridge Analytica, при който данни на милиони потребители на Facebook са били събрани от външна компания без тяхното съгласие, продължава да влияе върху отношението към Meta.

Компанията беше подложена и на многократни изслушвания в Конгреса на САЩ заради начина, по който защитава непълнолетните потребители. През август Meta постигна споразумение с 29 американски щата по дело, свързано с вредите от социалните мрежи. Компанията е изправена и пред други съдебни дела.

На този фон Meta се опитва да изгради по-силна връзка между потребителя и Muse. Агентът може да получи име, аватар и персонализиран външен вид. Потребителите могат да настройват и начина, по който той комуникира с тях.

Това е част от по-широка тенденция в развитието на потребителския AI. Компании като OpenAI, Google, Anthropic и Apple също работят върху системи, които могат не само да разговарят с хората, но и да изпълняват задачи от тяхно име.

Muse обаче поставя Meta пред по-трудна задача. Колкото повече действия може да извършва един AI агент, толкова повече достъп трябва да получи до личния живот на потребителя. За Meta въпросът няма да бъде само дали Muse е полезен, а дали хората са готови отново да поверят личните си данни на компанията.

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