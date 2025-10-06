175 Снимка: iStock by Getty Images

Meta предприема необичаен, но ефективен ход - превръща използването на изкуствен интелект от своите служители в своеобразна игра. От началото на 2025 г. компанията стартира вътрешен панел за мониторинг, който проследява колко активно различните екипи използват AI инструментите в ежедневната си работа. Така Meta насърчава експериментирането с новите технологии не чрез строги изисквания, а чрез мотивация и игрови механизми.

Основен инструмент в този процес е вътрешният AI асистент Metamate, който подпомага служителите в най-различни задачи - от писане и оптимизиране на код, през създаване на идеи, до оформяне на корпоративни документи. За да направи внедряването на AI още по-интересно, Meta стартира програмата Level Up, в която работещите получават виртуални медали за успешно преминати нива на използване на изкуствения интелект.

Най-активни в този процес са екипите на Reality Labs, които се стремят поне 75% от служителите да използват AI ежедневно. За няколко месеца този дял се е увеличил от 30% през юни до впечатляващите 70% през октомври. Според компанията това е доказателство, че игровият подход работи и ускорява технологичната трансформация отвътре.

Марк Цукерберг неведнъж е подчертавал, че вътрешното приложение на AI е сред най-важните приоритети на Meta. В интервю с Джо Роган той прогнозира, че до края на 2025 г. изкуственият интелект ще може да работи на нивото на инженер със средна квалификация, а през 2026 г. - да поеме значителна част от развойната дейност на компанията.

Meta не е сама в тази посока. Подобни програми вече се наблюдават в Google и Microsoft, които измерват как AI влияе на продуктивността и ефективността на екипите. Общата тенденция е ясна - корпорациите вече не просто въвеждат изкуствен интелект, а изграждат цяла култура около него, превръщайки технологиите в част от ежедневния ритъм на работа.

