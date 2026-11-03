Прототипът е създаден с помощта на китайската компания Fourier само за около три месеца. Meta вече работи и по втора версия

1003 Снимка: Fourier

Meta разработва хуманоиден робот, предназначен да помага с домакинската работа. Компанията вече е създала работещ прототип с вътрешното кодово име Max, а от септември работи и по негов наследник. Това съобщава The Information, позовавайки се на източници, запознати с проекта.

Първата версия на робота е разработена за приблизително три месеца с помощта на китайската компания за роботика Fourier. Според информацията прототипът тежи около 48 кг и е висок приблизително 1,5 метра.

Външно Max разполага с дисплей, който може да показва различни лицеви изражения, вграден високоговорител и ръце, проектирани за хващане и преместване на малки предмети. Изчислителната мощност се осигурява от чипове NVIDIA Jetson Thor.

Все още няма обявена дата за пускане на масова версия на робота. Meta обаче вече разработва втори прототип с кодовото име Max 2.

Новата версия ще получи промени в конструкцията на торса и ръцете. Компанията планира да добави и проектор, както и допълнителни сензори. Те трябва да помогнат на робота да се справя по-добре с придвижването по стълби.

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Опитите на Meta да навлезе в областта на хуманоидната роботика започнаха още през миналата година. Тогава Bloomberg съобщи, че компанията е създала специален екип за разработване на роботизирани устройства. Крайната цел е била създаването на машини, способни да изпълняват домакински задачи.

По-рано тази година Meta придоби и стартъп, специализиран в разработването на изкуствен интелект за роботи. Това е част от по-широката стратегия на компанията да разшири присъствието си в роботиката и да използва натрупания си опит в областта на AI.

Засега не е ясно дали Max ще се превърне в комерсиален продукт и кога може да стигне до потребителите.

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