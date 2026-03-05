Компанията планира специализирани процесори за обучение на изкуствен интелект и за системите за препоръки във Facebook и Instagram

Meta ще продължи активно да разработва собствени чипове за изкуствен интелект, предназначени да оптимизират специфичните изчислителни натоварвания на компанията. Това съобщи финансовият директор на Meta Platforms Сюзан Ли по време на технологичната конференция на Morgan Stanley, подчертавайки, че въпреки партньорствата с Nvidia и AMD, вътрешните разработки остават стратегически приоритет.

По думите на Ли, част от задачите в инфраструктурата на Meta са толкова специфични, че стандартните ускорители невинаги са най-ефективното решение. Така например алгоритмите за сортиране на съдържание и системите за препоръки - основата на платформи като Facebook и Instagram - са използвали вътрешни чипове още от ранните етапи на развитието на компанията. Meta се надява постепенно да разшири ролята на тези процесори и към обучението на големи AI модели.

Въпреки че не предлага публични облачни услуги като Amazon, Google или Microsoft, Meta разполага с една от най-големите инфраструктури от центрове за данни в света. Те се използват за поддържане на социалните мрежи, рекламните алгоритми и бързо растящите AI системи на компанията. През последните седмици Meta подписа мащабни договори за доставка на ускорители както с Nvidia, така и с AMD, а също така нае изчислителни ресурси и от Google.

Тази стратегия показва, че компанията залага на максимална гъвкавост в хардуерната си екосистема. Според Сюзан Ли различните типове задачи изискват различни архитектури на чипове, а персонализираните решения често се оказват най-ефективни. Затова Meta възнамерява да комбинира готови ускорители с процесори, разработени специално за собствените ѝ алгоритми и AI системи.

