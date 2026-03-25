Meta Platforms поставя изключително амбициозна цел пред себе си - достигане на пазарна капитализация от 9 трилиона долара. За да ускори този процес и да задържи ключовите си мениджъри, компанията предприема ход, който не е използвала от излизането си на борсата през 2012 година - въвеждане на нова опционна програма с акции.

Схемата предвижда ръководните кадри да получат възможност да закупуват акции на фиксирана цена в рамките на пет години, като опциите ще се активират поетапно до 2030 година. Първият праг е поставен при цена от 1116,08 долара за акция - ниво, което е с около 88% над текущата стойност. След това следват няколко междинни етапа, като крайната цел е впечатляващите 3727,12 долара за акция.

Ако тези стойности бъдат достигнати, пазарната капитализация на Meta ще премине границата от 9 трилиона долара - нещо, което би я поставило сред най-скъпите компании в историята. Опционната програма на практика служи като мощен стимул за висшия мениджмънт да работи за дългосрочен ръст на стойността, като същевременно не задължава участниците да купуват акции, ако условията не са изгодни.

Интересното е, че главният изпълнителен директор и основател Марк Зукърбърг няма да участва в тази схема. Това решение не е изненадващо, предвид факта, че неговото лично състояние вече се оценява на около 200 милиарда долара, което го прави един от най-богатите хора в света дори без допълнителни стимули.

В програмата обаче ще се включат ключови фигури от ръководството - финансовият директор Сюзан Ли, техническият директор Андрю Босуърт, продуктовият директор Кристофър Кокс и оперативният директор Хавиер Оливан. С този ход Meta ясно показва, че ще разчита именно на тях за реализирането на следващата голяма фаза на растеж, която ще бъде силно обвързана с изкуствения интелект и новите дигитални екосистеми.

