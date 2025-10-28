Работещите в отдела за управление на риска са информирани, че ролите им ще бъдат поети от автоматизирани системи

Главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, е известен с провеждането на мащабни и рискови експерименти в своите компании. Изглежда последният му ход е насочен към замяната на служители с изкуствен интелект в ключови отдели.

Във вътрешно съобщение, разкрито пред Business Insider, ръководството на Meta информира служителите от отдела за управление на риска, че работните им места ще бъдат "елиминирани" в резултат на напредъка в автоматизацията.

Майкъл Проти, главен директор по съответствието в Meta, е уведомил екипа, че компанията преминава към автоматизиран процес за управление на риска.

"В резултат на това вече не се нуждаем от толкова много роли в някои области, колкото преди", пише той в съобщението. Проти не уточнява колко работни места ще бъдат засегнати, но добавя, че технологичният гигант е постигнал "значителен напредък" в изграждането на глобални технически контроли в тази сфера. "Тази стандартизация означава, че много рутинни решения вече могат да се обработват ефективно от технологиите, което освобождава екипите ни да се съсредоточат върху най-сложните и въздействащи предизвикателства", обяснява той.

В корпоративния свят управлението на риска е процес по идентифициране и намаляване на заплахите за приходите или дейността на една компания - от киберсигурност до репутационни щети.

Това е комплексна задача, поради което решението на Meta да я повери на изкуствен интелект, известен със своята ненадеждност и склонност към грешки, изглежда озадачаващо.

Подобни инициативи в други компании вече са претърпявали грандиозни провали, като например опитът на Klarna да автоматизира обслужването на клиенти с AI.

Парадоксалното в случая е, че самият изкуствен интелект се превърна в сериозен източник на риск за бизнеса. Освен че въвежда изцяло нови заплахи като пропуски в киберсигурността и уязвимост към манипулации, технологията често се оказва неефективна.

Илюстративен пример е случай от Калифорния, където клиент с познания в манипулирането на AI успява да подлъже чатбот за обслужване на клиенти да му продаде нов автомобил Chevrolet Tahoe за един долар.

Този ход на Meta идва на фона на скорошното съкращаване на около 600 служители от лабораторията за изкуствен свръхинтелект (AI Superintelligence), в която Зукърбърг доскоро инвестираше милиарди за привличане на таланти.

Независимо дали този хазартен ход ще се окаже печеливш за ръководството на Meta, той подчертава една нарастваща реалност в технологичния сектор - дори тези, които създават изкуствения интелект, не са застраховани от неговото въздействие върху пазара на труда.

