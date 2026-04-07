На 21 април 2026 г. вечерта от 19:00 в Интерпред (София) общността КиберКЛУБ ще отпразнува своя четвърти рожден ден със специалното издание на 4th CyberCLUB Community Birthday — вечер, която събира на едно място хора от света на киберсигурността, технологиите, образованието и иновациите. Това няма да бъде просто поредното събитие, а празник на една от най-активните и обединяващи общности в България — общност, която през годините превърна споделеното знание в своя най-голяма сила.

Сред темите тази година ще бъде една особено любопитна перспектива — как игрите и геймификацията се превръщат в инструмент за внимание, поведение и сигурност. В свят, в който битката за човешкото внимание става все по-ожесточена, игровите механики вече не са само форма на забавление, а ключ към разбирането на engagement-а, дигиталното поведение и дори човешкия фактор в киберсигурността.

Събитието ще обърне внимание и на новите промени в Закона за киберсигурност, разгледани по достъпен и практичен начин. Вместо суха регулация, фокусът ще бъде върху това какво означават тези промени за компаниите, какви въпроси възникват в практиката и какво предстои в следващите етапи на нормативната рамка.

Разбира се, програмата ще засегне и други важни теми от съвременния киберсвят — от възхода на организираната киберпрестъпност, която все по-често действа като добре структурирана индустрия, до реалните уроци от опитите за изграждане на AI CISO, както и разговора за онлайн безопасността на децата и нуждата от по-силна дигитална култура още от ранна възраст — тема, която заема все по-важно място в работата на КиберЗНАМ и мисията за изграждане на по-осъзнато, подготвено и защитено дигитално поколение.

Точно тази комбинация от теми прави 4th CyberCLUB Community Birthday толкова специално събитие — защото показва, че киберсигурността днес не е само технология, а пресечна точка между поведение, право, образование, иновации и общност.

А след вдъхновяващите теми и разговори, ще има време и за най-важната част от всеки рожден ден — нетуъркинг, нови срещи и, разбира се, торта.

Вход свободен след регистрация: https://www.eventbrite.com/e/4th-cyberclub-community-birthday-tickets-1980995576095?aff=oddtdtcreator

Визия: КиберКЛУБ

