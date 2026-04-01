Междузвездната комета 3I/ATLAS, която привлече вниманието на учените през последните месеци, може да се окаже един от най-древните обекти, наблюдавани в Слънчевата система. Според нови изследвания възрастта ѝ достига между 10 и 12 милиарда години - почти колкото тази на Млечния път.

Още по темата

Кометата, открита през 2025 г., е едва третият известен обект, навлязъл в нашата система от междузвездното пространство. Тя се отличава и с изключително висока скорост - около 58 км/с спрямо Слънцето, което я прави най-бързата подобна комета, регистрирана досега.

Първоначалните оценки на учени от Университета на Мичиган и Държавния университет на Мичиган поставят възрастта ѝ в широк диапазон между 3 и 11 милиарда години. Нов анализ, ръководен от изследователи от НАСА, обаче накланя везните към по-стария край на този диапазон.

Изследването използва данни от космическия телескоп "Джеймс Уеб", който анализира изотопния състав на кометата. Учените са измерили съотношението между въглерод-12 и въглерод-13, както и съдържанието на деутерий във водата на 3I/ATLAS - ключови показатели за възрастта и произхода на космическите тела.

Резултатите показват необичайно ниско съдържание на въглерод-13 - изотоп, който се натрупва с времето в галактиката. Това означава, че кометата вероятно се е формирала в ранните етапи от развитието на Млечния път, преди този елемент да стане по-разпространен.

Допълнителен аргумент е високото съдържание на деутерий, което предполага образуване при изключително ниски температури - типични за междузвездните облаци в ранната история на галактиката.

"Смятаме, че кометният материал като цяло е представителен за градивните елементи на планетите извън т.нар. снежна линия в протопланетния диск", обяснява ръководителят на изследването Мартин Кординер. По думите му това означава, че подобни обекти могат да дадат ценна информация за формирането на планети извън Слънчевата система.

Ако оценките се потвърдят, 3I/ATLAS може да е остатък от една от най-ранните планетни системи в галактиката. Възможно е дори звездната система, от която произхожда, вече да не съществува.

Въпреки напредъка, точният произход на кометата вероятно ще остане неизвестен. Траекторията ѝ е била променяна многократно от гравитационни взаимодействия с други звезди, което прави проследяването ѝ назад във времето практически невъзможно.

Откритието обаче подчертава потенциала на междузвездните обекти да разкриват информация за най-ранните етапи от еволюцията на галактиките и формирането на планети.

ИЗБРАНО
