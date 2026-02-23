Редкият междузвезден посетител 3I/ATLAS продължава да изненадва учените, докато напуска Слънчевата система. Според нови наблюдения обектът е започнал да изхвърля значителни количества вода и други материали в космоса след най-близкото си преминаване край Слънцето през октомври.

3I/ATLAS е едва третият междузвезден обект, засечен в нашата система досега. По време на приближаването си към Слънцето той е проявил силна кометна активност, която се е засилила в края на 2025 г. Данните идват от инфрачервената космическа обсерватория SPHEREx на NASA.

Според астронома Кери Лис от Johns Hopkins University, обектът е бил "в пълно изригване", като водният лед е сублимирал бързо в газ дори в междупланетното пространство. Освен вода, са освободени и богати на въглерод материали, които вероятно са били заключени дълбоко под повърхността в продължение на милиарди години.

Наблюденията показват наличие на органични молекули, сажди и скален прах - съставки, характерни за ранния етап от формирането на планетни системи. Това превръща 3I/ATLAS в ценен източник на информация за химичния състав на други звездни системи.

Учените предполагат, че обектът е формирал радиационно преработена кора след дълго пътуване през междузвездното пространство, бомбардиран от космически лъчи. Едва при нагряването от Слънцето енергията е проникнала под повърхността, активирайки "първичните" ледове и освобождавайки химични съединения, които не са били излагани на космическата среда в продължение на милиарди години.

С отдалечаването си 3I/ATLAS вероятно повече няма да бъде наблюдаван отново. Данните от краткото му посещение обаче ще бъдат анализирани дълго време, тъй като предлагат рядък поглед към материя, формирана извън пределите на Слънчевата система.

