Третият регистриран обект отвъд нашата система е станал много по-ярък от очакваното при преминаването си край Слънцето

2139 Снимка: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech (IfA/U. Hawaii) / Image Processing: Jen Miller & Mahdi Zamani (NSF NOIRLab)

Обектът 3I/ATLAS, който е едва третият в историята потвърден посетител от междузвездното пространство, предизвика недоумение сред научната общност. Открит в началото на юли, той преминава през Слънчевата система с изключително висока скорост и на 29 октомври достигна своята най-близка точка до Слънцето (перихелий).

По време на това приближаване астрономите с изненада установиха, че 3I/ATLAS увеличава яркостта си значително по-бързо от предвиденото. Обикновено кометите образуват опашка от газ и прах, когато слънчевата радиация предизвиква сублимация на леда по повърхността им, което ги прави по-ярки. В този случай обаче темпът на изсветляване се оказа необичайно висок.

Данните са събрани от няколко космически обсерватории - сондата STEREO на НАСА, SOHO на Европейската космическа агенция и метеорологичния сателит GOES-19 на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ. Тези инструменти се използват временно, тъй като наземните телескопи няма да могат да наблюдават обекта, преди той да се появи отново иззад Слънцето в началото на декември.

В свой научен труд астрофизикът Карл Батамс от Военноморската изследователска лаборатория на САЩ и д-р Чичън Джан от обсерваторията "Лоуел" признават, че "причината за бързото изсветляване на 3I, което далеч надхвърля темповете при повечето комети от облака на Оорт, остава неясна".

Изследователите предлагат няколко хипотези. Една от тях е свързана с огромната скорост на обекта - около 220 000 км/ч, което е значително повече от предходните два междузвездни посетителя. Друга възможност е уникалният състав на ядрото му, неговата форма или структура, придобити в родната му звездна система или по време на дългото му пътуване в Космоса.

Анализът показва също, че 3I/ATLAS има отчетливо по-син цвят от този на Слънцето, което подкрепя теорията за значителен принос на газови емисии към видимата му яркост. Въпреки това много въпроси остават без отговор.

Бъдещото поведение на обекта е напълно непредсказуемо - той може както да започне бързо да губи яркост, така и да я запази или дори за кратко да продължи да се усилва.

Учените отбелязват, че в интернет циркулира голямо количество фалшиви изображения на 3I/ATLAS. Те са създадени с изкуствен интелект и погрешно представени като направени от НАСА. В действителност астрономите трябва да изчакат търпеливо, докато 3I/ATLAS отново стане достъпен за наблюдение от Земята. Очаква се това да се случи през ноември и декември, когато ще бъде възможно да се съберат много по-детайлни данни за този мистериозен космически странник.

