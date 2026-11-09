Въпреки това ръководителят на AI подразделението на Microsoft смята, че създаването на съзнателен изкуствен интелект би било безотговорно

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Мустафа Сюлейман, ръководител на AI подразделението на Microsoft, не изключва възможността изкуственият интелект един ден да заслужи права. За това обаче ще са необходими убедителни доказателства, че AI системите могат да имат съзнание и да изпитват преживявания или страдание. Самият той предпочита подобно развитие изобщо да не се случва.

Коментарите му дойдоха в публикация в социалната мрежа X, с която уточни позицията си по темата за благосъстоянието на AI моделите. В скорошно есе Сюлейман започна с категоричното твърдение: "Изкуственият интелект не е съзнателен. Той не чувства, не преживява и не страда".

Това уточнение е важно на фона на все по-активния дебат за възможността езиковите модели да притежават съзнание. Някои компании в сектора, сред които Anthropic, допускат, че подобни системи може вече да проявяват признаци на съзнание. Сюлейман отбелязва, че изненадващо много потребители в X смятат, че въпросът за правата на AI трябва да бъде разглеждан сериозно.

Той пояснява, че не твърди, че изкуственият интелект никога не може да стане съзнателен. Според него моделите просто не притежават подобни качества в момента. Сюлейман добавя, че би искал това да остане така.

Ръководителят на Microsoft признава, че досега не е виждал доказателства, че AI системите имат съзнание или заслужават защита на своето благосъстояние. Ако обаче се появят убедителни научни данни, той е готов да преразгледа позицията си.

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Сюлейман заема по-категорична позиция по въпроса дали разработчиците изобщо трябва да се стремят към създаването на съзнателен изкуствен интелект. Според него подобен експеримент би бил безотговорен и трябва да бъде избегнат.

"Ако това е възможно, въз основа на всичко, което знам, разработването на съзнателен изкуствен интелект би било безразсъдно и не бива да го правим", пише той.

В друго свое изказване Сюлейман подчертава, че разработчиците нямат право да създават нов вид съзнателни същества, дори ако някои хора биха искали това да се случи приоритетно с мисъл за тяхното благосъстояние.

Засега няма общоприети научни доказателства, че съвременните езикови модели притежават подобно съзнание. Въпреки това, някои експерименти показват, че моделите може би могат да изпитват страдание.

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