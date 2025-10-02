Американският технологичен гигант "Майкрософт" (Microsoft) обяви днес сделка на стойност 19,4 милиарда долара с доставчика на инфраструктура за изкуствен интелект "Небиус Груп" (Nebius Group) в опит да си осигури допълнителна изчислителна мощност за обучение на големи езикови модели и разработване на потребителски асистент с изкуствен интелект, предаде ДПА, позовавайки се на информирани източници.

Изкуственият интелект

С нарастването на търсенето на услуги с изкуствен интелект, тази сделка помага на "Майкрософт" да облекчи натиска върху собствените си центрове за данни, като осигурява достъп до над 100 000 от най-новите чипове ДжиБи300 (GB300) на производителя на полупроводници "Енвидиа" (Nvidia), добавя БТА.

Това партньорство, което е част от по-голямата инвестиция на "Майкрософт" в размер на 33 милиарда долара в компании за облачни изчисления като "КорУийв" (CoreWeave), "Енскейл" (Nscale) и "Ламбда" (Lambda), позволява на технологичния гигант бързо да увеличи своите възможности за изкуствен интелект, като същевременно определя някои от разходите си като оперативни, а не капиталови.

Microsoft отключи възпроизвеждането на YouTube във фонов режим и блокира рекламите на Android
Виж още Microsoft отключи възпроизвеждането на YouTube във фонов режим и блокира рекламите на Android

"Майкрософт" освобождава вътрешните си мрежови сървъри за услуги с изкуствен интелект, генериращи приходи, като платформата за софтуерни проекти "Гитхъб" (GitHub), чатботът "Копайлът" (Copilot) и приложенията на "ОупънЕйАй" (OpenAI), като аутсорсва работните си натоварвания.

"Майкрософт" обяви и нови разширения, включително съоръжение с мощност 900 мегавата в град Расийн, щата Уисконсин, като част от текущите си инвестиции в инфраструктура.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30133
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21476
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5425
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9057
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3844
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1860
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3697
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1833