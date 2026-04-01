Инвеститорите губят търпение към AI стратегията, а Copilot все още не оправдава очакванията

869 Снимка: AP/БТА

Миналото тримесечие се оказа едно от най-тежките за Microsoft от времето на финансовата криза през 2008 г. насам. Данните показват сериозно разочарование сред инвеститорите, които все по-критично гледат на развитието на компанията в сферата на изкуствения интелект. Според анализ на CNBC, пазарът започва да губи увереност, че софтуерният гигант ще успее да превърне ранното си предимство в устойчиво лидерство.

Реакцията не закъсня - акциите на Microsoft се понижиха с 23% за тримесечието, което е значително по-лош резултат спрямо основните конкуренти и дори спрямо технологичния индекс Nasdaq, който отчете спад от около 7%. Въпреки краткосрочно възстановяване от 3,3% в рамките на един ден, това остава най-сериозният спад за компанията от години.

Основният проблем изглежда е свързан с позиционирането на Microsoft в новата AI реалност. Въпреки доминацията си при офис софтуера и операционните системи, компанията изпитва затруднения да убеди пазара, че продуктите ѝ с изкуствен интелект - особено Microsoft Copilot - носят реална стойност. Интересът от страна на бизнеса остава ограничен, като едва около 3% от корпоративните клиенти са приели AI надстройките в Microsoft 365.

Паралелно с това разходите за изграждане на AI инфраструктура растат, а глобалните геополитически напрежения могат допълнително да увеличат цената на центровете за данни. В същото време конкуренцията се засилва - Google, OpenAI и Anthropic печелят все по-голямо внимание и пазарен дял.

Въпреки всичко, не липсват и положителни сигнали. Облачният бизнес на компанията, Microsoft Azure, остава основен двигател на растежа с впечатляващ ръст от 39% на приходите. Именно този сегмент, заедно със стратегическите партньорства в AI, може да се окаже ключов за възстановяването на доверието. Някои анализатори дори виждат текущия спад като възможност за изгодно инвестиране.

