Миналото тримесечие се оказа едно от най-тежките за Microsoft от времето на финансовата криза през 2008 г. насам. Данните показват сериозно разочарование сред инвеститорите, които все по-критично гледат на развитието на компанията в сферата на изкуствения интелект. Според анализ на CNBC, пазарът започва да губи увереност, че софтуерният гигант ще успее да превърне ранното си предимство в устойчиво лидерство.

Реакцията не закъсня - акциите на Microsoft се понижиха с 23% за тримесечието, което е значително по-лош резултат спрямо основните конкуренти и дори спрямо технологичния индекс Nasdaq, който отчете спад от около 7%. Въпреки краткосрочно възстановяване от 3,3% в рамките на един ден, това остава най-сериозният спад за компанията от години.

Основният проблем изглежда е свързан с позиционирането на Microsoft в новата AI реалност. Въпреки доминацията си при офис софтуера и операционните системи, компанията изпитва затруднения да убеди пазара, че продуктите ѝ с изкуствен интелект - особено Microsoft Copilot - носят реална стойност. Интересът от страна на бизнеса остава ограничен, като едва около 3% от корпоративните клиенти са приели AI надстройките в Microsoft 365.

Паралелно с това разходите за изграждане на AI инфраструктура растат, а глобалните геополитически напрежения могат допълнително да увеличат цената на центровете за данни. В същото време конкуренцията се засилва - Google, OpenAI и Anthropic печелят все по-голямо внимание и пазарен дял.

Въпреки всичко, не липсват и положителни сигнали. Облачният бизнес на компанията, Microsoft Azure, остава основен двигател на растежа с впечатляващ ръст от 39% на приходите. Именно този сегмент, заедно със стратегическите партньорства в AI, може да се окаже ключов за възстановяването на доверието. Някои анализатори дори виждат текущия спад като възможност за изгодно инвестиране.

Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16979
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4309
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7150
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6462
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5907
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1852
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3436
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3247
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
851