Компанията ще акцентира върху слабостите на Claude, Gemini и дори технологиите на дългогодишния си партньор OpenAI,

1011 Снимка: Microsoft

Microsoft подготвя сериозна промяна в начина, по който ще продава своите продукти с изкуствен интелект. Служителите от търговските екипи на компанията ще бъдат обучавани да подчертават недостатъците на конкурентни системи, включително разработките на Anthropic, Google и OpenAI. Новият подход е бил представен по време на вътрешна стратегическа среща, посветена на финансовата 2027 година, като основното послание е било, че Microsoft вече не иска да бъде възприемана просто като компания, която интегрира чужди ИИ модели, а като доставчик на цялостна собствена платформа.

По време на срещата ръководството е демонстрирало сравнения между Copilot и конкурентни продукти, сред които чатботът Claude на Anthropic. Според презентацията на Microsoft, когато става дума за работа в офис приложенията на компанията, Claude е бил представен като по-бавен, по-неточен и недостатъчно свързан с корпоративните инструменти за сигурност. Изпълнителният вицепрезидент Джей Парик е обобщил новата стратегия с посланието, че останалите компании предлагат отделни компоненти, докато Microsoft може да предостави пълна екосистема - от облачната инфраструктура и моделите до приложенията, управлението на данните и защитата.

Подобни сравнения са обичайна част от работата на търговските отдели, но случаят е особено интересен заради отношенията между Microsoft и OpenAI. В продължение на години двете компании изглеждаха почти неразделни. Microsoft инвестира милиарди долари в разработчика на ChatGPT, предостави му огромни изчислителни ресурси чрез Azure и получи привилегирован достъп до неговите модели. Постепенно обаче партньорството започна да става по-гъвкаво, а през април двете страни промениха условията на споразумението си и ограничиха неговия доскоро изключителен характер.

Успоредно с това Microsoft започна все по-активно да използва собствени модели в услуги като Word и Excel, където преди разчиташе основно на технологиите на OpenAI и Anthropic. Целта е не само компанията да получи по-голям контрол върху развитието на Copilot, но и да намали разходите за обработката на потребителските заявки. Използването на външни модели може да бъде скъпо, особено когато става дума за продукти с милиони потребители, затова Microsoft се стреми да насочва определени задачи към собствени системи, когато те могат да предложат достатъчно добра производителност на по-ниска цена.

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Новата комуникационна стратегия идва и в момент, когато инвеститорите все по-внимателно следят огромните разходи на Microsoft за центрове за данни, специализирани ускорители и ИИ инфраструктура. Компанията трябва да докаже, че милиардните инвестиции могат да доведат до устойчиви приходи, а не само до бързо растящи разходи. Представянето на Copilot като по-завършена, сигурна и икономически ефективна система е част от този опит. В същото време промяната показва колко бързо се пренарежда пазарът на изкуствен интелект - доскорошните незаменими партньори постепенно се превръщат и в преки конкуренти.

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