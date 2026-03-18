Гигантът прави ключова реорганизация, за да превърне Copilot в единна платформа за бизнес и потребители

1095 Снимка: Microsoft.com

Microsoft предприема сериозна вътрешна реорганизация, насочена към решаването на един от най-големите проблеми на своя AI асистент Copilot - фрагментацията между различните му версии. До момента потребителската и корпоративната версия на Copilot се развиваха от отделни екипи, което водеше до разминавания както във функционалността, така и в дизайна. Сега компанията ясно заявява намерението си да обедини тези усилия в една цялостна и последователна платформа.

Ключовият ход в тази трансформация е назначаването на Джейкъб Андреу за ръководител на направлението Copilot. Той ще отговаря за дизайна, развитието и управлението на продукта както за бизнес клиенти, така и за крайни потребители. Андреу идва от Snap и се присъедини към Microsoft AI миналата година, като натрупаният му опит в продуктовото развитие ще бъде използван за изграждане на по-ясна визия за Copilot.

В същото време Мустафа Сулейман ще се оттегли от пряката работа по потребителските функции и ще се фокусира върху разработката на собствени AI модели на Microsoft. Това е стратегически ход, който подсказва, че компанията иска да засили контрола си върху основната технология зад Copilot, вместо да разчита на външни решения. Сулейман ще продължи да има влияние върху направлението, но вече в по-скоро изследователска и технологична роля.

Главният изпълнителен директор Сатя Надела подчертава, че Microsoft преминава от разпокъсана екосистема към интегрирана AI платформа. Новата стратегия ще се базира на четири основни стълба - потребителското изживяване, Copilot платформата, приложенията на Microsoft 365 и собствените AI модели. Целта е Copilot да се превърне в централна част от всички продукти и услуги на компанията.

Реорганизацията идва в момент на сериозни промени в ръководството, включително напускането на дългогодишни ключови фигури. Това показва, че Microsoft е в активна фаза на трансформация, в която изкуственият интелект не е просто допълнение, а основа за бъдещето на компанията. С обединението на Copilot Microsoft очевидно цели да ускори тази трансформация и да предложи по-конкурентен и завършен AI продукт.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.